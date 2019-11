Piana



Tornato completamente in funzione il semaforo di via Chelini a Tassignano

giovedì, 7 novembre 2019, 15:41

E' tornato completamente in funzione da oggi (giovedì), con l'attivazione dell'attraversamento pedonale a chiamata (il segnale luminoso era già stato ripristinato) il semaforo di via Chelini a Tassignano che regola l'incrocio con via di Ghello e via Carlo Piaggia. La scheda elettronica del semaforo era stata colpita da un fulmine che aveva messo fuori uso l'impianto semaforico. Un guasto che l'amministrazione comunale ha provveduto a riparare nei tempi più brevi possibili.