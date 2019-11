Piana



Ultimati i lavori per la messa in sicurezza della frana di via del Giardinetto a Marlia

martedì, 26 novembre 2019, 15:13

Sono stati ultimati i lavori per la messa in sicurezza della frana di via del Giardinetto a Marlia che hanno previsto anche l'installazione di un guard rail.

"Contestualmente alla messa in sicurezza della frana abbiamo anche installato un guard rail a tutela dei motociclisti, che naturalmente tutela anche tutti gli utenti della strada -spiega l'assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Era infatti nostro obiettivo accogliere la nuova normativa in materia, così come faremo anche per tutti gli altri interventi di questo tipo".