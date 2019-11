Un concerto lirico vocale per il restauro della chiesa di Toringo

Altri articoli in Piana

giovedì, 21 novembre 2019, 12:40

Nella seduta di ieri pomeriggio la maggioranza in consiglio comunale ha votato una mozione per la tutela dei bambini e dei loro diritti

giovedì, 21 novembre 2019, 12:30

Grande evento pugilistico questa domenica 24 novembre a S. Leonardo in Treponzio con la manifestazione di boxe: “4° memorial Antonio Monselesan – 3° Trofeo Città di Capannori” e “10 ° criterium regionale giovanile di Pugilato della Toscana” organizzato dalla Pugilistica Lucchese

giovedì, 21 novembre 2019, 10:25

Ancora un rinnovo nel pool degli sponsor a sostegno della Polisportiva Capannori. A confermare per il secondo anno consecutivo è il ristorante enoteca Vino & Spuntino di via Teresa Bandettini 329 a San Concordio

giovedì, 21 novembre 2019, 08:52

Poker di vittorie per le squadre del Basket Femminile Porcari che fanno l’en plein nelle gare dell’ultimo turno. Sugli scudi in particolare l’Under 18 che vince per un punto un derby davvero tiraro ed emozionante contro il Bf Livorno

mercoledì, 20 novembre 2019, 16:02

Si potenzia la Casa della Salute di Marlia e si salvano posti di lavoro grazie a un'operazione condotta dal comune di Capannori, dall'Azienda USL Toscana nord ovest, dalle organizzazioni sindacali e dalla cooperativa che gestisce i servizi socio-sanitari

mercoledì, 20 novembre 2019, 14:55

Solidarietà e lotta contro la violenza sulle donne alla base dell’iniziativa, voluta dal gruppo porcarese “Donne in Movimento”, che questa domenica porterà al centro commerciale La Torretta di Porcari, un mercato solidale il cui ricavato sarà devoluto all’associazione “La Luna. Centro antiviolenza”