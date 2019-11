Piana



Vince 1 milione e 800 mila euro al Gratta e Vinci: che culo!

giovedì, 28 novembre 2019, 18:12

di aldo grandi

La dea bendata bacia Lammari. Al Caffè Le Ville, all'incrocio con viale Europa, un fortunato giocatore ha vinto infatti 1.756.340 euro con un biglietto del "Nuovo Turista per sempre". Tira aria di festa nel locale di Alessio Biagi e della compagna Eleonora Giorgetti con il figlio Francesco.

"Un rappresentante Lottomatica - racconta Alessio - è venuto alcuni giorni fa a comunicarci che avevano riscosso un biglietto del Nuovo Turista per sempre che, complessivamente, comportava una vincita di quasi due milioni di euro. Il biglietto deve essere stato venduto circa 20 giorni, massimo un mese fa. Non ho idea di chi possa essere il vincitore anche se qui da noi almeno l'80 per cento dei clienti è abituale per cui penso possa trattarsi di qualcuno che abita nella zona. Il nostro locale è nato 23 anni fa, eravamo io e mia madre Franca Lucchetti. Adesso mia madre è in pensione e siamo io e la mia compagna a portarlo avanti. Siamo specializzati in colazioni e pranzi di lavoro, la sera chiudiamo alle 20. Auguro al vincitore di saper spendere bene i soldi e, magari, di venire a fare un salto a trovarci visto che gli abbiamo cambiato la vita, magari con un regalo di Natale".

Nel biglietto (nella foto) sono presenti due giochi:

Gioco 1: Se trovi, una o più volte, uno o più "NUMERI VINCENTI" ne "I TUOI NUMERI" vinci il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne "I TUOI NUMERI" trovi due volte la scritta "TURISTA PER SEMPRE" vinci 300.000 € subito + 6.000 € al mese per 20 anni + 100.000 € di bonus finale. Se ne "I TUOI NUMERI" trovi la “moneta €” vinci tutti i premi dell'area di gioco1.

Gioco 2: Se trovi, una o più volte, uno o più "SIMBOLI FORTUNATI" ne "I TUOI SIMBOLI" vinci il premio o la somma dei premi corrispondenti.