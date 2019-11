Piana



Vino e Spuntino ancora al fianco della Polisportiva Capannori

giovedì, 21 novembre 2019, 10:25

Ancora un rinnovo nel pool degli sponsor a sostegno della Polisportiva Capannori. A confermare per il secondo anno consecutivo è il ristorante enoteca Vino & Spuntino di via Teresa Bandettini 329 a San Concordio. Per questo il presidente Luca Fontana è andato assieme ai giocatori Alessio Andreini e Andrea Ghiarè a trovare il titolare Marco Pierattelli: «Si tratta di un'attività giovane e ambiziosa proprio come noi. Marco in passato ha giocato a pallacanestro e conosce già molto bene tutto l'ambiente societario, tanto che fu lui a proporsi come nostro sostenitore lo scorso anno e quest'anno ha fortemente voluto riconfermare. Per noi un'altra bellissima soddisfazione».