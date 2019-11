Piana



“Wonder women”: a SPAM! doppio spettacolo con Stephanie Kayal e Paola Lattanzi

domenica, 3 novembre 2019, 15:09

Martedì 5 novembre alle 21 a SPAM!, Porcari, Stephanie Kayal, giovane autrice/coreografa e peformer libanese, presenterà un lavoro coreografico da 'camera', “Evidence of Things Not Seen”, visto da Roberto Castello, curatore della rassegna, in occasione del BIPOD Festival 2019 di Beirut e realizzato insieme all'artista Abed Kobeissy, che ne ha anche creato anche la partitura sonora.



Il lavoro della Kayal rappresenta uno dei modi di approccio al linguaggio della danza contemporanea che sta attraversando in questo momento il Medio Oriente, modi accomunati tra loro da una dimensione non iperspettacolare, ma piuttosto legati - soprattutto per quanto riguarda le donne - ad un'intimità di visione e una forte partecipazione emotiva alla performance, capace di mettere in risonanza l'emotività degli degli spettatori.



A seguire, dopo un breve intervallo, Paola Lattanzi, danzatrice e performer, figura storica della danza contemporanea italiana, interprete straordinariamente potente che ha collaborato con quasi tutti i principali autori della prima generazione della danza contemporanea, presenterà il suo ultimo progetto: “Being&Nothingess”.



Questa sua coreografia, creata grazie ad una collaborazione con l’artista Marinella Senatore che ha invitato la Lattanzi in una sua esibizione "Protest Forms: Memory and Celebration” (Miart e Art Week 2019 – Milano.), racconta di un corpo che esprime tenacemente tutta la sua radicale vitalità attraverso la crudezza dei gesti.

Il prossimo appuntamento di Wonder Women: venerdì 8 novembre alle 21.00 al Teatro S. Girolamo di Lucca con lo spettacolo "Heroides", che vede la regia di Elena Bucci, regista/attrice/drammaturga pluripremiata (Premio Ubu 2016, Eleonora Duse '16, Hystrio, Anct '17..), in collaborazione con Marco Sgrosso. Uno spettacolo di Koreja in collaborazione con Le belle bandiere.

“Wonder women” è un tributo a tutte le donne che hanno avuto la tenacia, il talento e la fortuna necessarie ad emergere e lasciare un segno nella storia delle arti e del pensiero. Una moltitudine così vasta e varia da essere oggettivamente irrappresentabile.



Questa rassegna presenta dunque una costellazione, necessariamente parziale, di figure femminili diversissime per generazione, linguaggi, ambiti culturali, formazione e provenienza geografica. Danzatrici, attrici, registe, coreografe, drammaturghe, studiose e pensatrici che, nella inevitabile parzialità delle scelte, intendono rappresentare la sterminata ricchezza dell’apporto femminile al mondo della cultura.



Durante la rassegna andranno in scena donne austriache, olandesi, lussemburghesi, svizzere, libanesi e iraniane, così come naturalmente molte italiane; si parlerà di una delle più grandi e innovative coreografe del ‘900, americana, morta purtroppo qualche anno fa, e di una costellazione di figure femminili nate nell’Europa dell’est fra la fine del IXX secolo e l’inizio del XX, che hanno combattuto con incredibile energia per un mondo meno iniquo.

“Wonder women” è quindi un atto simbolico, un gesto di gratitudine e riconoscenza rivolto a tutte le donne, note o sconosciute, che hanno contribuito e contribuiscono con coraggio all’evoluzione del pensiero.

“Wonder women” è una rassegna curata e realizzata da ALDES, con il patrocinio e la collaborazione dei Comuni di Lucca e Capannori, con il sostegno di Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Repulp.

BIGLIETTI: Ingressi 10 euro / ridotto studenti 7 euro

info prenotazioni: TEL. 3483213504 – 3483213503 - residenze@spamweb.it - info@spamweb.it

SPAM! - Via Don Minzoni 34 - Porcari LU www.spamweb.it

Il Programma completo della rassegna

Venerdì 18 ottobre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

Decline

coreografia Masoumeh Jalalieh

danza Masoumeh Jalalieh, Zahra Rostami Shb

Domenica 27 ottobre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

incontro e performance “Impromptu – palco, lavatrice, palco”

di/con la danzatrice e coreografa Ambra Senatore

Lunedì 28 ottobre h 21.00 | Teatro San Girolamo (Lucca)

Sketches on Ligeti

coreografia Elisabeth Schilling

danza Elisabeth Schilling

pianoforte Cathy Krier

musica György Ligeti

Martedì 5 novembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

Evidence of Things not Seen

coreografia Stephanie Kayal

musica Abed Kobeissy

+

Being and Nothingness

danza Paola Lattanzi

Venerdì 8 novembre h 21.00 | Teatro San Girolamo (Lucca)

Heroides

da Heroides di Ovidio e da improvvisazioni e scritture sceniche

elaborazione drammaturgica Elena Bucci, Marco Sgrosso

regia Elena Bucci con la collaborazione di Marco Sgrosso

musiche originali dal vivo Giorgio Distante

con Giorgia Cocozza, Alessandra De Luca, Angela De Gaetano, Emanuela Pisicchio, Maria Rosaria Ponzetta, Anđelka Vulić

produzione compagnia Cantieri Teatrali Koreja in collaborazione con Le Belle Bandiere

Mercoledì 13 novembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

Trisha Brown

incontro a cura di Rossella Mazzaglia

- ENTRATA LIBERA -

Venerdì 15 Novembre h 21.00 | Artè (Capannori)

proiezione: Gesù è morto per i peccati degli altri

regia Maria Arena

genere Documentario, Drammatico

produzione Berta Film

anno 2014

- ENTRATA LIBERA -

Martedì 19 novembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

“Le cospiratrici” Rivoluzionarie russe di fine ottocento

Lettere e memorie di Olimpia Kutuzova

incontro a cura di Martina Guerrini

- ENTRATA LIBERA -

Sabato 23 novembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

Emma Goldman

incontro a cura di Carlotta Pedrazzini

- ENTRATA LIBERA -

Lunedì 25 novembre h 21.00 | Teatro San Girolamo (Lucca)

Smarrimento

uno spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro

per e con Lucia Mascino

produzione Marche Teatro

Sabato 30 novembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

La morte e la fanciulla

regia e coreografia Michele Abbondanza, Antonella Bertoni

con Eleonora Chiocchini, Valentina Dal Mas, Claudia Rossi Valli

musiche Franz Schubert – Der Tod und Das Madchen

produzione Compagnia Abbondanza/Bertoni

Giovedì 5 dicembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

nell'ambito di TEMPI DI REAZIONE

Cristina Kristal Rizzo (danza / improvvisazione)

danza Alessandra Cristiani (danza / improvvisazione)

musica Ivan Macera (musica / improvvisazione)

Venerdì 6 dicembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

nell'ambito di TEMPI DI REAZIONE

Katie Duck (danza / improvvisazione)

Maria Luisa Pizzighella (musica / improvvisazione)

