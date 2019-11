Piana



Zappia (Lega): "Due lampioni a Castelvecchio, l'amministrazione risponde alle mie denunce"

domenica, 3 novembre 2019, 12:55

"Chi non molla la vince". Così, il consigliere comunale Bruno Zappia, accoglie con piacere la risposta dell'amministrazione comunale alle sue battaglie per soddisfare le esigenze dei cittadini capannoresi.



"Finalmente - fa notare il consigliere - si incomincia a vedere uno spiraglio di interessamento da parte dell'amministrazione. Il 21 ottobre, infatti, dopo alcuni miei interventi sui giornali, in via di badia a

Castelvecchio di compito, sono stati installati 2 lampioni nei primi 100 metri della strada. Naturalmente la

situazione rimane critica dato che, più avanti, ci sono abitazioni che non godono ancora dei servizi dell'illuminazione pubblica".



Un impegno che Zappia porterà avanti nel tempo insieme all'ex candidato della Lega e abitante del paese, Bartolo Tommaso: "Sarà, quindi, mia premura - conclude - far sì che questa opera venga completata."