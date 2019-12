Piana



Altopascio è Natale: tanti eventi a ingresso gratuito in piazza. Novità di quest'anno: il Villaggio di Babbo Natale e della Befana

venerdì, 13 dicembre 2019, 12:20

Musica, tanti laboratori per i più piccoli e soprattutto un meraviglioso Villaggio di Babbo Natale e della Befana, che ogni week-end accoglierà i bambini di tutte le età per vivere da vicino l'emozione del periodo più magico dell'anno con laboratori, animazioni, giochi e cose buone da mangiare. Torna "Altopascio è Natale" il calendario di eventi a ingresso libero che l'amministrazione D'Ambrosio ha organizzato dal 14 dicembre al 5 gennaio.

«Grazie alla sinergia che si è creata tra le associazioni, gli enti e i commercianti – commenta il sindaco Sara D'Ambrosio – anche quest'anno, come avviene ormai da 4 anni, proponiamo un calendario natalizio ricco e variegato. Sono tutti appuntamenti a ingresso gratuito, che trasmettono divertimento e gioia e che rappresentano un'occasione di aggregazione per ogni età. Con "Altopascio è Natale" si chiude l'anno altopascese, scandito da tanti momenti di qualità che, dalla primavera all'inverno, attraggono, coinvolgono uniscono e fanno rinascere Altopascio passo dopo passo».

GLI EVENTI. Il Villaggio di Babbo Natale e della Befana resterà allestito, tutti i giorni, fino al 5 gennaio in piazza della Magione. Nel fine settimana, dalle 15, il Villaggio prenderà vita con attrazioni, animatori, laboratori, eventi e sorprese. Ovviamente sarà presente anche Babbo Natale. Dalle 15 di domani, sabato 14 dicembre, il Villaggio accoglierà grandi e piccoli per divertirsi con i laboratori a ingresso libero: "Una stella in piazza" durante il quale l'associazione Natura di Mezzo racconterà al pubblico i segreti della stella di Natale. In piazza anche il banchetto delle castagne curato dal Gruppo Fratres di Altopascio. Per domenica 15, dalle 10, i commercianti di via Cavour hanno organizzato "Una domenica di dolcezza" con dolcetti, panettone e cioccolata calda. Avis e Natura di Mezzo, invece, con "Sotto l'occhio del microscopio" faranno guardare il mondo attraverso la lente dei microscopi. Nel pomeriggio, musica e danza con l'esibizione del complesso folk "La Ranocchia di Orentano" e con i balletti della scuola di danza "Just Believe". Alle 16.30, infine, al teatro "G. Puccini" andrà in scena lo spettacolo "Gli aiutanti di Babbo Natale" (biglietto 5 euro).

Venerdì 20 dicembre, alle 21, in Sala Granai gli studenti dell'Accademia di musica "F.Geminiani" si esibiranno nel saggio di fine anno. I musicisti dell'Accademia saranno presenti in piazza anche il giorno successivo, sabato 21. Sempre sabato 21 e domenica 22, oltre all'appuntamento con il Villaggio di Babbo di Natale, si terrà anche la festa della parrocchia di Altopascio con animazioni, laboratori, giochi, bomboloni e merenda per tutti. Domenica 22 dicembre, alle 9, torna anche la corsa "Corri con Babbo Natale", organizzata per il nono anno consecutivo dalla Podistica Altopascese Tau. Grande festa per la Vigilia di Natale: martedì 24, dalle 15 alle 17, Babbo Natale arriva in piazza della Magione. La sera, invece, Santa Claus farà visita alle famiglie che si saranno prenotate al numero della Misericordia di Altopascio (0583.25109). Per aspettare insieme la fine del 2019, lunedì 30 dicembre, alle 21, al teatro "G. Puccini", il corpo musicale "G. Zei" si esibirà nel tradizionale concerto di fine anno. Gli appuntamenti proseguono anche sabato 4 e domenica 5 gennaio con l'apertura del Villaggio della Befana: letture, giochi e laboratori per tutte le età, oltre all'esibizione del corpo musicale "G. Zei" (sabato 4).

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Per ulteriori informazioni: https://www.facebook.com/events/1277718972436279/ o www.comune.altopascio.lu.it