Aperitivi in villa... e non solo': degustazioni di prodotti tipici, mercatini, presepi, concerti e spettacoli

venerdì, 6 dicembre 2019, 15:30

Torna in occasione delle festività natalizie la manifestazione 'Aperitivi in villa.. e non solo" promossa dal Comune di Capannori che prenderà il via domani, sabato 7 dicembre, e si protrarrà fino a metà gennaio.

Le ville e le residenze di Capannori si animano con tante iniziative:aperitivi e degustazioni di prodotti tipici locali, presepi, mercatini, concerti, spettacoli.

L'iniziativa si svolgerà in diverse location di prestigio del territorio: Tenuta dello Scompiglio a Vorno, Palazzo Bove a San Gennaro, Colle di Bordocheo a Camigliano, Chiusa di Nanni a Segromigno in Monte, agriturismo 'Alle Camelie' a Sant'Andrea di Compito, villa Fattoria Gambaro a Petrognano, Locanda di San Ginese a San Ginese.

"Questa manifestazione vuole offrire ai cittadini e ai turisti che nel periodo natalizio sono presenti a Capannori l'occasione di degustare prodotti tipici e partecipare ad eventi culturali in contesti di grande bellezza - afferma l'assessore al turismo, Lucia Micheli-. Un'iniziativa che promuove il territorio e le sue bellezze e al contempo offre la possibilità

di conoscere i prodotti eno-gastronomici locali ed assistere a concerti e spettacoli in scenari insoliti e particolari immersi nella magia del Natale. Aperitivi in villa è una delle importanti iniziative che durante tutto l'anno animano le nostre dimore storiche ed altre location di prestigio che rappresentano un'eccellenza per il nostro territorio".

Il programma completo di 'Aperitivi in villa...E non solo':

Tenuta dello Scompiglio, Vorno: sabato 7 dicembre ore 19.30 Stefano Questorio/ALDES: LILA- A Symphony about Life and Death (in prima nazionale); Cecilia Bertoni "Camera#5, suono Carl G. Beukman (fino al 22 dicembre); Miriam Gili 'Diamanti, documentario (fino al 22 dicembre). Domenica 15 dicembre cena con degustazione dei vini "Lavandaia", rossi toscani IGT bio prodotti nella Tenuta Dello Scompiglio e presentazione in anteprima del vino "Lavandaia, Pura" e "Lavandaia, Alta" 2016. Mercoledì 25 dicembre 'Pranzo di Natale dello Scompiglio'; martedì 31 dicembre 'Cenone di Capodanno dello Scompiglio'. Per prenotazioni tel. 0583 971473; 338 6118730.

Palazzo Bove, San Gennaro: domenica 8 dicembre ore 15-20.30. Aperitivo in palazzo con degustazioni di tradizione toscana e allestimento floreale. Ore 15 visita in Palazzo Bove, esposizioni in Limonaia di allestimenti per eventi e matrimoni. Ore 16.00 servizio di catering con aperitivo e assaggi di tradizione toscana. Ore 18.00 dolci e dolcetti natalizi. Per prenotazioni 337 717 273.

Colle di Bordocheo, Camigliano: venerdì 13 dicembre ore 17-19.30: Aperitivo con i vini di Colle di Bordocheo. Per informazioni tel. 0583 929821.

La Chiusa di Nanni, Segromigno in Monte : sabato 14 dicembre e sabato 11 gennaio ore 19.00: Aperitivo e cena a base di prodotti tipici del territorio.Per prenotazioni tel. 338 1570560

Agriturismo alle Camelie, Sant'Andrea di Compito: sabato 14 dicembre ore 20.30: Cena 'Sapori e tradizioni della Lucchesia'. Per prenotazioni tel. 393 5555740.

Villa Fattoria Gambaro, Petrognano: domenica 15 dicembre ore 11.30 Presepe tradizionale a cura dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Camigliano con la direzione dell'architetto Paolo Felloni; Mercatino di Natale; ore 12.30 degustazione dei prodotti della Fattoria; ore 15.00 Concerto degli 'Zufoli stonati' di Camigliano. Il Ristoro della Fattoria di Petrognano sarà aperto a pranzo e cena: sapori della tradizione, tutto a km 0. Per prenotazioni tel. 338 1255359.

Locanda di San Ginese-San Ginese: domenica 15 dicembre , domenica 5 (solo per le signore) e domenica 12 gennaio ore 17.30: Tè, Camelie e Shiatsu. Relax con il tè delle camelie e biscottini molto speciali. 50 minuti di massaggio Shiatsu. Per informazioni e prenotazioni tel 0583 907724 .