Piana



Auto contro scooter, grave un giovane

martedì, 31 dicembre 2020, 17:11

di emanuele pellicci

Brutto incidente poco prima delle 17 in via delle Cerbaie ad Altopascio. Un giovane è rimasto seriamente ferito nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un'auto Volskwagen Tiguan di colore nero. Il motoveicolo proveniva da viale Europa mentre la vettura da via Caduti di Nassirya. L'impatto è stato inevitabile e il ragazzo è stato sbalzato violentemente a terra dopo aver urtato il fianco sinistro dell'auto. E' stato allertato Pegaso 3 decollato dal Cinquale e, una volta sul posto, ha caricato il ferito che, tuttavia, era cosciente. Sembra che il ragazzo stesse rientrando a casa dall'aver lavorato in cartiera a Capannori.

La conducente della Tiguan è stata medicata dal personale della Croce Verde di Porcari ed è stata accompagnata al pronto soccorso del San Luca. I rilievi sono stati presi dalla polizia municipale di Altopascio che ha anche chiuso la strada al traffico. Intervenute anche due pattuglie di carabinieri.