Auto ribaltata dopo uno scontro: cinque feriti

venerdì, 27 dicembre 2019, 21:20

di gabriele muratori

Un brutto incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi nel comune di Altopascio, poco prima delle 16.00 in località Spianate, in via Mazzei, dove due automobili si sono scontrate violentemente all'incrocio con via del Felciaione e con la provinciale lucchese romana. Nello scontro, ad avere la peggio, un'utilitaria scura, che uscendo di strada si è ribaltata completamente, finendo per sfondare la recinzione in pali, rete e frangivento dell'abitazione adiacente. Ingenti i danni anche per l'altra automobile.



Subito i passanti hanno contattato i soccorsi e da Lucca sono intervenuti i vigili del fuoco assieme a due autoambulanze di Porcari e Montecarlo. Dopo che i pompieri hanno estratto i feriti dalle lamiere delle automobili, e dopo aver messo in sicurezza l'ambiente, i cinque feriti, famiglia di tre persone sull'auto ribaltata e una coppia sull'altra, sono stati portati in ospedale per gli accertamenti del caso.



A destare preoccupazioni, il ferito più giovane della famiglia di tre persone, portato al pronto soccorso San Luca dall'ambulanza della Misericordia di Montecarlo, che però non risulterebbe in pericolo di morte.