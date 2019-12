Piana



Bf Porcari vince il torneo "Basket and camping"

lunedì, 30 dicembre 2020, 09:55

Sono stati due giorni all’insegna della condivisione, dell'amicizia e ovviamente della pallacanestro. Il torneo "Basket and camping" organizzato dal Basket Femminile Porcari e riservato alla categoria Under 14 si è chiuso con un bilancio più che soddisfacente nonostante l’assenza all’ultimo momento di Broni, che ha rinunciato dopo che la squadra era stata falcidiata dall’influenza.



Il quadrangolare è stato così trasformato in triangolare e il risultato sportivo ha visto primeggiare il Bf Porcari, che ha vinto entrambe le gare disputate. Al secondo posto l'Olimpia Pesaro che nella sfida della seconda giornata ha superato la Pallacanestro Vercelli.



E' stata una bella iniziativa, apprezzata da tutti i partecipanti, con la tribuna gremita (gradita la visita del coach del Basket Le Mura, Francesco Iurlaro). La cena in comune, la notte in palestra, la colazione e il pranzo del sabato nella struttura delle suore Cavanis, la visita alla città di Lucca. Tutte occasioni per riaffermare il senso di comunità linea guida della società di Porcari.



La notte fra i due giorni di gare trascorsa in palestra da tutte le ragazze, con materassini e sacchi a pelo, è servita a allacciare rapporti, a creare nuove amicizie. E’ stata – come era prevedibile – una sorta di notte bianca del basket, con giochi e chiacchierate andate avanti per ore. Le luci del Palasuore sono state spente alle 2 ma il sonno è arrivato assai dopo e non è stato facile alle 7.30 del mattino rispondere alla sveglia.



La prima edizione di questo torneo va in archivio e probabilmente non resterà un evento isolato. L’esperienza maturata servirà sicuramente per allestire in futuro iniziative ancora più coinvolgenti.



Ecco i tabellini delle gare.



Bf Porcari - Olimpia Pesaro 47-46 (11-12; 21-28; 32-39).



Porcari: Marsili 20, Ndyaie 15, Luporini, Veroni, Preda, Souaba 2, Tovani 2, Cavalzani 4, Giorgetti 2, Terbraake, Spitaletto, Uberti 2, Leli. All. Salvioni.

Pesaro: Gomez Leon 2, Leunen 4, Ambrosini, Camilli 1, Pelizzari 19, Forni 4, Fulvi, Giulianelli, Cini 6, Pascore 10. All. Federici.



Bf Porcari – Pf Vercelli 59-25 (13-7; 37-11; 45-19).



Porcari: Marsili 20, Ndyaie 14, Luporini 3, Veroni 2, Preda, Souaba 2, Tovani 2, Cavalzani 6, Giorgetti, Terbraake 2, Spitaletto 2, Uberti 2, Leli 4. All. Salvioni.

Vercelli: Castelli 4, Baro 1, Dutto 4, Rizzato 5, Cafasso, Carrozza 2, Prinetti 3, Veglio, Roggero 2, Giuliani 4. All. Castelli.



Pf Vercelli - Olimpia Pesaro 29-62 (8-15; 14-36; 19-46)



Vercelli: Castelli 2, Baro 2, Dutto 2, Rizzato 3, Cafasso, Carrozza 5, Prinetti 6, Veglio, Roggero 3, Giuliani 6. All. Castelli.

Pesaro: Gomez 2, Leunen 6, Ambrosini, Camilli 2, Pelizzari 24, Forni 6, Fulvi 4, Giulianelli, Cini 2, Pascore 16. All. Federici.