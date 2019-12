Piana : villa basilica



Bilancio, Anelli risponde alla Lega: "Nessun rischio di dissesto finanziario"

lunedì, 2 dicembre 2019, 17:05

“La mistificazione della realtà e i finti allarmismi continuano ad essere la base della condotta degli esponenti di opposizione della Lega, che rimangono in silenzio durante le sedute del Consiglio comunale e fanno tanto chiasso su giornali e i social, dimostrando di non conoscere ciò di cui parlano”. Ad affermarlo è il Sindaco di Villa Basilica Elisa Anelli, a capo della Lista Civica “Proposta per il Comune di Villa Basilica”, che spiega quale sia la situazione in merito ai conti del bilancio comunale.

“Affermare che siamo a rischio dissesto finanziario è una falsità autentica. L’osservazione arrivata dalla Corte dei Conti in riferimento al consuntivo 2016, segnalando un’incidenza dei prestiti sulle entrate correnti superiore alla soglia del 20%, è già stata presa in carico dai nostri uffici attraverso una contro deduzione. È stata nostra premura specificare non solo che tale percentuale sia stata superata in maniera molto esigua, arrivando al 20,76%, ma abbiamo anche voluto ribadire come tale scostamento sia già rientrato nella norma, attestandosi sul 16,44% nel consuntivo 2017 e al 17,74% nel 2018. Un miglioramento evidente e certificato dai dati, ottenuto con l’impegno costante dell’Amministrazione comunale e scaturito da un percorso virtuoso portato avanti in questi anni”.

“Si tratta di numeri pubblici, messi nero su bianco in documenti protocollati che sono consultabili da tutti i cittadini, anche dai consiglieri leghisti, che avrebbero il dovere di leggere le carte e sapere l’argomento di cui trattano. Invece hanno accuratamente evitato di sollevare la questione in Consiglio comunale, non hanno mai chiesto né chiarimenti né l’apertura di un dibattito nel merito dei fatti, preferendo fare post sui social e scrivere un comunicato stampa, mostrando peraltro di non conoscere il contesto di una questione già in via di soluzione. Un atteggiamento da ‘leoni da tastiera’ piuttosto che da rappresentanti delle istituzioni”.

“Ritengo - conclude il Sindaco Anelli - che un rapporto costruttivo con l’opposizione sia di vitale importanza per lavorare al meglio e fare il bene di Villa Basilica. Mi auguro che nei prossimi mesi le cose cambino e che i consiglieri di opposizione trovino il coraggio di affrontare i problemi di persona, all’interno delle Istituzioni e parlando in faccia. Il tempo della propaganda è finito, se ne facciano una ragione”.