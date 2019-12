Piana



Calendario ricco di appuntamenti per il Natale capannorese

mercoledì, 4 dicembre 2019, 13:00

di giulia del chiaro

A Capannori il Natale diventa una grande festa con mercatini, presepi, concerti, cinema e teatro. I numerosi appuntamenti natalizi, promossi dal comune in collaborazione con associazioni e centri commerciali, interessano tutto il territorio comunale e, cominciati il 30 novembre, con l’accensione dell’albero di piazza Aldo Moro, proseguiranno fino al 19 gennaio.

Il programma natalizio è stato presentato stamani dall’assessore alla cultura Francesco Cecchetti nel corso di una conferenza stampa nel palazzo comunale. “Tutto il territorio comunale – ha spiegato l’assessore – sarà interessato, da nord a sud, da festeggiamenti e iniziative inaugurati dall’accensione dell’albero nella piazza comunale che, avvenuta lo scorso sabato, ha richiamato molti cittadini”. Il calendario natalizio di quest’anno, infatti, è denso di eventi e mette al centro la tradizione con una particolare attenzione per i presepi e la festa dell’epifania. Accanto agli aspetti più tradizionali, poi, sono previsti mercatini per i regali natalizi e una serie di appuntamenti culturali: visioni cinematografiche, performance teatrali, concerti ed eventi nelle ville del territorio.

Numerosi i presepi da visitare, sia nelle chiese che in altri spazi, come quelli dislocati nella zona sud del comune (Valgiano, Tofori, San Pietro a Marcigliano, Marlia e Segromigno in Monte), il presepe vivente di Ruota che quest’anno giunge alla sua 30^ edizione e quelli nelle ville e nei palazzi lucchesi. Quest’anno, infatti, grazie all’iniziativa “Presepi nelle cappelle dei palazzi di città e di campagna”, voluta e curata dall’associazione ville e palazzi lucchesi, saranno allestiti presepi all’interno di villa Mansi, Villa Torrigiani e Villa Gambaro.

In gran numero anche i mercatini di Natale in cui trovare regali originali e artigianali: a Verciano (7, 8, 14, 15 dicembre) a Capannori centro (15 dicembre) e a Segromigno in Monte il mercatino degli oggetti solidali (8 dicembre).

Immancabili i concerti nelle chiese con repertori di musica sacra e non solo e il tradizionale appuntamento con la Befana accompagnato da canti e dalla consegna dei doni ai più piccoli nelle diverse frazioni. Le iniziative legate all’epifania, oltre alla festa di Guamo dall’1 al 6 gennaio, si svolgeranno a Valgiano, San Gennaro, Tassignano, Ruota, Colle di Compito e Petrognano.

Un Natale anche all’insegna della cultura, con spettacoli teatrali ad Artè e proiezioni cinematografiche speciali, sempre ad Artè, per le festività dal 21 dicembre al 6 gennaio. Spazio anche agli amanti del gusto con gli aperitivi in villa per degustare i prodotti del territorio assistendo a concerti e spettacoli in prestigiose location.

Il programma completo è disponibile sul sito www.comune.capannori.lu.it

MERCATINI

Verciano: 7- 8 e 14-15 dicembre. Il sabato ore 14-21, la domenica ore 10-20

Segromigno in Monte, via di Piaggiori Basso, 84: domenica 8 dicembre ore 16-19

Capannori Centro: domenica 15 dicembre ore 9-19

APERITIVI IN VILLA... E NON SOLO

Palazzo Bove, San Gennaro: domenica 8 dicembre ore 15-20.30

Villa Gambaro, Petrognano: domenica 15 dicembre ore 12.30

Tenuta dello Scompiglio, Vorno: sabato 7 dicembre ore 19.30

Chiusa di Nanni, Segromigno in Monte: sabato 14 dicembre e sabato 11 gennaio

Agriturismo alle Camelie, Sant'Andrea di Compito: sabato 14 dicembre ore 20.30

Colle di Bordocheo, Camigliano: venerdì 13 dicembre ore 17-19.30

Locanda di San Ginese, San Ginese: domenica 15 dicembre, domenica 5 e domenica 12 gennaio ore 17.30

PRESEPI

Chiesa San Quirico in Petrojo-Valgiano: da domenica 8 dicembre a domenica 19 gennaio (domenica e festivi ore 10-12.30 e 14.30-19.30; sabato ore 15-17; 25 dicembre ore 10-12 e 16-19.30; 5 gennaio ore 10.00-12 e 14-18. Dal 27 dicembre al 7 gennaio, giorni feriali ore 15-17.30

Parco Pandora -Segromigno in Monte: da domenica 8 dicembre a martedì 7 gennaio. Domenica 8 dicembre ore 17 accensione luci di Natale.

Residenza sanitaria assistita Don Alberto Gori di Marlia: da venerdì 20 dicembre a mercoledì 15 gennaio ore 9-12 e 15-18

Cantine della Canonica della Chiesa Santa Maria Assunta di Tofori: da domenica 22 dicembre a domenica 12 gennaio. Sabato, domenica e festivi dalle 14.30 alle 18.30.

Chiesa di San Donnino-Marlia: dal 14 dicembre al 6 gennaio ore 15-20

La via dei presepi di Ruota: da domenica 22 dicembre a domenica 19 gennaio

XXX Presepe Vivente di Ruota: giovedì 26 dicembre, ore 13.30-19 (29 dicembre in caso di maltempo)

Chiesa parrocchiale San Pietro a Marcgliano: 25, 26 ,29 dicembre; 1, 5, 6 gennaio 2019 ore 15-19

PRESEPI NELLE CAPPELLE DEI PALAZZI DI CITTA' E CAMPAGNA

Villa Mansi Segromigno in Monte, apertura continuata ore 11.30-15.30: 7, 8, 14, 15, 21, 22 dicembre e 4 , 5, 6, 11, 12 gennaio.

Cappella Santini, Villa Santini-Torrigiani Camigliano, mattina 11-13, pomeriggio 14.30-16.30: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 31 dicembre e 4, 5, 6, 11, 12 gennaio.

Villa Gambaro- Petrognano, mattina ore 11-13, pomeriggio ore 15-17.30: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 26, 31 dicembre e 1, 4, 5, 6 gennaio.

LA BEFANA

Guamo-Piazza Guami: da mercoledì 1 a lunedì 6 gennaio ore 14.30-17

Valgiano: domenica 5 gennaio ore 20

Tassignano: domenica 5 gennaio ore 18

Ruota: domenica 5 gennaio ore 21

San Gennaro: domenica 5 gennaio ore 16

Colle di Compito: 5 e 6 gennaio dalle 18 alle 20

Artemisia-Sala Pardi: 6 gennaio alle 16, spettacolo per bambini

Chiesa di San Quirico in Petrojo-Valgiano: 6 gennaio ore 15, festa con la befana

Petrognano, sede associazione La Collina: 6 gennaio ore 14, festa della befana

Marlia, residenza sanitaria assistita Don Alberto Gori ore 15, rappresentazione arrivo dei magi



