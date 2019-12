Piana



Capannori, lavori nelle scuole durante le vacanze estive

sabato, 21 dicembre 2019, 11:07

Sono in fase di ultimazione e saranno conclusi durante le vacanze natalizie i lavori per la sistemazione del tetto della palestra della scuola secondaria di primo grado di Lammari.

Nel periodo natalizio proseguiranno anche i lavori per la sistemazione del tetto della palestra della scuola secondaria di primo grado di Camigliano e della copertura piana della scuola. In questo caso i lavori termineranno a gennaio.

Durante la pausa natalizia delle lezioni l'amministrazione comunale eseguirà anche altri interventi di riqualificazione degli edifici scolastici.

Alla scuola primaria di Capannori sarà imbiancato lo spazio adibito allo sporzionamento per la mensa, mentre alla scuola primaria di Colle di Compito saranno imbiancate le aule e gli spazi comuni. Si procederà inoltre alla sistemazione dell'area esterna della scuola primaria di Lammari, che prevede anche la stesura di ghiaino, per consentire un migliore deflusso delle acque piovane e quindi evitare allagamenti. Analogo intervento sarà realizzato nell'area esterna dell'accesso principale alla scuola primaria di Marlia. Inoltre, alla scuola dell'infanzia di Colognora di Compito saranno eseguiti alcuni lavori di manutenzione ai servizi igienici.

"Il decoro e il buon funzionamento delle numerose strutture scolastiche presenti sul nostro territorio è per noi di fondamentale importanza, perchè crediamo che spazi adeguati, funzionali e decorosi aiutino anche lo svolgimento dell'attività didattica – afferma l'assessore all'edilizia scolastica Francesco Cecchetti -. Cogliamo l'occasione delle festività natalizie, così come facciamo durante la pausa estiva delle lezioni, per realizzare quegli interventi di manutenzione che devono essere eseguiti senza la presenza degli alunni nelle strutture".



Intanto sono terminati i lavori per la realizzazione del nuovo parco della scuola primaria di Lunata, una grande area verde situata in una zona adiacente il plesso scolastico di via del Casalino che si estende per oltre 2.000 metri quadrati. Il nuovo parco sarà inaugurato all'inizio del prossimo anno.