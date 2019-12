Piana : capannori



Caruso (Lega): “Bilancio preventivo, così non va”

sabato, 21 dicembre 2019, 11:45

Il consiglio comunale di Capannori, nella seduta del 20 dicembre, ha approvato il bilancio preventivo del triennio 2020/2022.



"Nel mio intervento di ieri - afferma il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso - ho criticato il documento che è da considerare l’atto politico fondamentale dell’amministrazione comunale necessario per poter valutare compiutamente la gestione amministrativa evidenziandone le criticità e proponendo i dovuti correttivi".



"Il bilancio - sostiene il consigliere Caruso - presenta una situazione di disequilibrio della parte corrente dovuta al fatto che i primi 3 titoli di entrata non sono sufficienti a garantire la copertura delle spese correnti e delle somme destinate al rimborso della parte capitale dei finanziamenti che ha indotto la giunta Menesini ad utilizzare una quota parte di entrate di parte capitale sottratta alla spesa per investimenti. Non è convincente né fisiologica la reiterata copertura dello squilibrio di parte corrente mediante poste in conto capitale che solo in va eccezionale e per scelta legislativa possono essere utilizzate per finanziare spese correnti. In tal senso, il reiterato disavanzo corrente costituisce un indice dell’incapacità del Comune di assicurare l’erogazione dei propri servizi con entrate ordinarie per cui viene in discussione la possibilità di raggiungere l’equilibrio di bilancio attraverso gli strumenti ordinari di allocazione delle risorse. Anche le anticipazioni di tesoreria previste per l’importo di 30 milioni di euro rappresentano una grave criticità per cui si rende necessaria l’adozione di un programma di revisione della spesa corrente reso però difficile dall’elevata incidenza delle spese rigide.



"Notevole - argomenta Caruso - è la pressione tributaria e ottimistica la previsione di 2 milioni di euro di recupero dell’evasione tributaria che per fair value avrebbe dovuto essere stimata a zero. Le previsioni di bilancio lasciano sguarniti settori di estrema importanza come la sicurezza (€ 1 milione circa), piccole medie imprese (€ 31.500), commercio (€217 mila) agricoltura (12.200 euro), politiche del lavoro (zero)".



"E’ un bilancio - conclude Caruso - a cui manca una precisa visione del futuro in quanto il comune ha abdicato al proprio ruolo di soggetto economico propositivo del territorio".