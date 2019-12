Piana : altopascio



Colpo nella notte al supermercato "InGrande": ladri portano via la cassaforte

lunedì, 16 dicembre 2019, 09:23

Un altro colpo mandato a segno nella notte dai ladri. Questa volta i malviventi hanno preso di mira il supermercato "InGrande" in via delle Cerbaie ad Altopascio. Ancora ignote, al momento, la dinamica e l'ammontare del bottino.



Così il responsabile di turno: "Era circa mezzanotte e sono arrivato al supermercato perché era suonato l'allarme. Insieme al servizio di vigilanza siamo entrati ed abbiamo trovato il vano della cassaforte divelto e la cassaforte non c'era più. Sono entrati dal retro del supermercato. Hanno forzato la porta del magazzino."



Emanuele Pellicci



Notizia in aggiornamento