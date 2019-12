Piana



Consegnati cinque spargisale alle associazioni di protezione civile

lunedì, 2 dicembre 2019, 14:59

Da quest'anno a Capannori la sicurezza stradale nei periodi con temperature rigide sarà maggiore grazie ai cinque spargisale, ad elevata efficacia e di ultima generazione, che l'amministrazione Menesini ha acquistato e messo a disposizione delle associazioni di protezione civile. I macchinari venerdì scorso sono stati consegnati in comodato d'uso dall'assessore alla protezione civile, Davide Del Carlo, e dalla comandante della polizia municipale, Debora Arrighi, a cinque gruppi: Gva Vorno, Vab di Sant'Andrea di Compito, Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito, Misericordia di Capannori e Misericordia Santa Gemma Galgani.

"C'è una forte collaborazione con le associazioni di protezione civile per la sicurezza stradale e la prevenzione – commenta l'assessore alla protezione civile, Davide Del Carlo -. Per questo motivo abbiamo deciso di rafforzare in maniera sostanziale il servizio di salatura, che ha una rilevanza strategica nei periodi più freddi dell'anno. In un territorio vasto come quello di Capannori, con oltre 300 chilometri di strade di competenza comunale, intervenire in maniera efficace ed efficiente in occasione delle gelate e delle nevicate è fondamentale sia nelle zone collinari sia nelle zone pianeggianti. Per questi motivi abbiamo quindi deciso di acquistare questi cinque spargisale e di consegnarli alle associazioni di protezione civile che, anche nell'ambito della convenzione con il Comune, svolgono un lavoro fondamentale per il quale le ringrazio. Questa è la prima azione di potenziamento del settore, cui ne seguiranno altre che stiamo già individuando, perché la protezione civile è una funzione fondamentale".

In occasione della consegna alle associazioni di protezione civile sono stati illustrati i punti di forza degli spargisale. Il macchinario, un tipo molto diffuso nel nord Europa, è dotato di componenti costruiti per resistere al tempo e studiati per permettere una diffusione uniforme di sale senza andare incontro a problematiche riscontrate dagli spargisale di vecchia generazione. E' un modello da 170 litri / 204 chili, un tipo particolarmente versatile che può essere applicato a vari tipi di mezzi, come i pick-up di cui sono dotate le associazioni di protezione civile.

La salatura delle strade riduce il rischio ghiaccio quando le temperature sono molto basse in inverno, anche in seguito a pioggia o in occasione di nevicate. Quando si verificano questi fenomeni ai cittadini è comunque raccomandata la massima prudenza nel mettersi alla guida.