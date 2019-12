Da Villa Basilica, a soli 9 anni vince la sezione poesia giovani di Firenze capitale d'Europa

Altri articoli in Piana

sabato, 14 dicembre 2019, 19:07

Domenica 15 dicembre, dalle ore 16, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo si terrà la sesta giornata dell’XI^ edizione del Festival Nazionale Città di Montecarlo

sabato, 14 dicembre 2019, 19:06

Francesco Fagni e Simone Marconi del Gruppo Lega Altopascio attaccano il sindaco e la giunta per i disagi causati dalle forti piogge degli ultimi giorni

sabato, 14 dicembre 2019, 15:52

Complessivamente saranno investiti oltre 9 milioni di euro. L'assessore Del Carlo: "Progetto dalla valenza storica, perché vogliamo creare un centro urbano che faccia da traino all'identità territoriale di Capannori e che sia generatore di processi economici innovativi"

sabato, 14 dicembre 2019, 15:50

Segnalati anche 41 casi all'Agenzia delle Entrate come piscine, case divenute signorili ed edifici fantasma. L'assessore Carmassi: "Pagare le tasse non solo è un dovere, ma è anche una questione di rispetto nei confronti di tutti coloro che, a prescindere dalla loro condizione economica, lo fanno"

sabato, 14 dicembre 2019, 15:14

Sono quindici e sono gli studenti più meritevoli di Altopascio, che hanno terminato la scuola media (anno scolastico 2018/2019) riportando le votazioni di 10 e 9

venerdì, 13 dicembre 2019, 19:07

E' in uscita il libro "Il Mondo di Mezzo", un fantasy a carattere educativo adatto a ragazzi ed adulti. L'evento avrà luogo presso la sala "i Diavoletti" in Via Stradone per Camigliano, 302 a Capannori