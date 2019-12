Piana : altopascio



Due pedoni investiti da un'auto, grave un 52enne

mercoledì, 4 dicembre 2019, 19:14

Un grave incidente stradale è accaduto questo pomeriggio verso le 17.30 ad Altopascio, sul viale Europa, nei pressi della rotonda, di fronte al distributore Esso, dove un'auto ha investito due pedoni che attraversavano la strada. Una volta allertati i soccorsi, sul posto è giunta l'ambulanza medicalizzata della Misericordia di Montecarlo, che ha soccorso subito il ferito più grave, un uomo di 52 anni, il quale nell'urto ha riportato trauma cranico, alcune ferite lacero-contuse, e la sospetta frattura del bacino. Vista la situazione da poli-trauma, il medico dell'ambulanza ha quindi optato per il diretto trasporto in codice rosso presso l'ospedale di Cisanello. Meno grave ma non da sottovalutare, le ferite dell'altra persona coinvolta, che soccorsa dalla misericordia di Santa Gemma, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Luca in codice giallo.



Gabriele Muratori