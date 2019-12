Ecco le qualificate per il Trofeo Memorial Fabio Bresci

Altri articoli in Piana

lunedì, 30 dicembre 2020, 15:55

Aprirà a primavera il cantiere per la realizzazione della Cittadella dello sport, il polo sportivo multidisciplinare che sorgerà a Capannori partendo dall'attuale stadio. Stamani (lunedì) si sono infatti concluse le procedure di gara relative al primo lotto dell'intervento

lunedì, 30 dicembre 2020, 11:45

Altopascio terra di sportivi e soprattutto di campioni. Raoul Haxhija, giovanissimo atleta altopascese di taekwondo, è stato premiato dal Coni per i successi conseguiti in questo anno

lunedì, 30 dicembre 2020, 11:18

Il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso ha presentato un emendamento al bilancio preventivo di Capannori per l’istituzione di un fondo comunale vincolato al sostegno di anziani non autosufficienti, cittadini diversamente abili, persone affette da gravi patologie in stato di bisogno

lunedì, 30 dicembre 2020, 09:55

Il torneo "Basket and camping" organizzato dal Basket Femminile Porcari e riservato alla categoria Under 14 si è chiuso con un bilancio più che soddisfacente nonostante l’assenza all’ultimo momento di Broni, che ha rinunciato dopo che la squadra era stata falcidiata dall’influenza

domenica, 29 dicembre 2019, 00:00

Alla direzione e al pianoforte Paola Massoni, il duttile e eclettico soprano che, dialogando in svariati generi musicali, dal classico al pop, con le voci del Coro da camera Kalliope Enjoy, formato da giovani e promettenti allievi dell’Accademia, ha proposto rivisitazioni di musica antica, brani da lei composti e brani...

sabato, 28 dicembre 2019, 15:20

Con tre giorni di allenamento sulle gambe, il Basket Le Mura Lucca si accinge ad affrontare l’insidiosa trasferta di Vigarano forte della qualificazione, conquistata con largo anticipo, alle Final Eight di Coppa Italia