Emozione Danza realizza sogni

giovedì, 19 dicembre 2019, 15:42

di emanuele pellicci

Molti hanno passioni, tutti hanno dei sogni, pochi hanno l'opportunità di unire le due cose e trasformarle nella realtà della propria vita. C'è una scuola di danza però che attraverso un percorso accademico di importante valore svolge una fondamentale funzione di chiave magica per aprire questo scrigno del proprio cuore. E lo fa cercando, e alimentando, il talento che un ballerino ha per il mondo della danza. Questa scuola si chiama Emozione Danza ed è a Porcari.

Quest'oggi la nuova stella della danza dei più importanti programmi televisivi era proprio a Emozione Danza. Lorenzo Sorice ha raccontato la propria storia artistica, la propria passione e la meta raggiunta grazie a questa scuola. Naturalmente è stato necessario del duro lavoro da parte sua come ballerino, dedicandosi completamente alla danza in ogni aspetto della sua vita.

Fabio Marcucci, riferimento significativo di questa struttura in quanto cura ogni aspetto legato all'insegnamento ed alla direzione, spiega "Emozione Danza è una realtà del nostro territorio da diversi anni e da circa sei anni è attivo il percorso accademico che ha portato risultati eccellenti. Lorenzo Sorice è uno dei molti esempi che potremmo fare. Lorenzo in particolare, oltre che approdare ad importanti contesti televisivi è anche diventato insegnante in varie zone d'Italia, sempre in situazioni legate alla nostra accademia."

Emozione Danza, vanta una formazione artistica per i propri allievi in varie discipline, tra cui danza classica, moderna, tip tap, danze standard e latine. L'ampia struttura consente di svolgere in modo ben organizzato ogni fase di apprendimento per gli allievi, grazie a diverse sale che si adattano alle diverse discipline.

"La danza è arte ed il sogno di ogni ballerino è quello di fare della danza il proprio lavoro – prosegue Mattia Capozzi direzione artistica – Lorenzo Sorice ci è riuscito sia come ballerino ma anche come bravo coreografo. Tutto questo è stato possibile alla sua dedizione ed al suo impegno oltre che al supporto della nostra accademia. Loernzo è un esempio molto importante sotto ogni punto di vista, in quanto è la dimostrazione che i sogni possono essere realizzati".

Lorenzo Sorice è una stella della danza che brilla nei più importanti talent e programmi televisivi italiani. È proprio a Porcari che nasce la favola di Lorenzo Sorice, ballerino, insegnante e coreografo, classe 1996, allievo e attualmente insegnante all'"Academy of Excellence" di Porcari.

Tra i ballerini di punta del talent show "Amici" di Maria De Filippi, e successivamente ballerino ufficiale del programma "Adrian" di Celentano, Lorenzo vanta nel suo curriculum anche il debutto nella trasmissione "Music" di Paolo Bonolis, sempre su Canale 5, nel fashion show "Man in Italy the musical" di Bill Goodson (con Iva Zanicchi, Bianca Atzei, Alex Belli e Jonathan Kashanian) e nel talk show "Domenica Live" condotto da Barbara D'Urso. Inoltre è stato testimonial in alcuni spot dei brand "Ferrero" e "Tim".

"Sono nato e cresciuto a Porcari - spiega Lorenzo - ho frequentato per anni l'accademia nazionale di danza hip hop del mio paese e oggi sono ballerino professionista e insegnante della stessa scuola che mi ha formato. Ho prima fatto un percorso di crew e di freestyle per poi arrivare alla TV e ai palcoscenici nazionali, ma per questo, oltre alla mia tenacia e determinazione, devo ringraziare l'accademia di Porcari che ogni anno lancia numerosi talenti. Un luogo dove mi sento a casa, guidato con passione e dedizione da Mattia Capozzi e Fabio Marcucci".

La partecipazione al nuovo programma di Paolo Bonolis è uno dei progetti in corso: il 2020 si appresta infatti ad essere un anno davvero importante per Lorenzo Sorice, che svela anche qualche anteprima. "Parallelamente alla tv continuerò a dedicarmi all'insegnamento e anzi sono felice di annunciare che il 12 gennaio aprirò con un socio un'accademia a Livorno che si concentrerà solo sul genere freestyle".

E' dunque con tutti questi nuovi progetti uniti alle consolidate fondamenta dell'Emozione Danza che gli allievi coltivano sogni, trovando il proprio spazio nel mondo della danza.