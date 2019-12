Piana



FdI organizza una raccolta di giochi e abiti per i bambini meno fortunati in vista delle festività

mercoledì, 11 dicembre 2019, 11:01

In vista del Natale e dell'Epifania, Fratelli d'Italia di Capannori organizza una raccolta di giocattoli e abiti per bambini, destinata a chi ne avesse bisogno.

Per questo motivo la sede in Via Romana, 209 resterà aperta nei seguenti giorni: Sabato 14/12 dalle ore 10:00 alle ore 13:;00 e dalle ore 15:00 alle 18:00, Domenica 15/12 dalle ore 10:00 alle ore 13:00, Mercoledi' 18/12 dalle ore 15:00 alle ore 18:00, Venerdi' 20/12 dalle ore 15:00 alle ore 18:00, Sabato 21/12 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, Domenica 22/12 dalle ore 10:00 alle ore 13:00, Venerdi' 03/01 dalle 15:00 alle 18:00, Sabato 04/01 dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00.

Per ogni informazione è attivo il numero 370-3764406 al quale risponderanno membri del direttivo.

"Questa iniziativa è rivolta a tutti i genitori che non possono permettersi di comprare regali o vestiti ai propri figli– afferma il coordinatore comunale Paolo Ricci. FdI desidera aiutare quelle famiglie che per vari motivi vivono con l'angoscia e la disperazione di non poter fare un pensiero ai propri piccoli, cercando in qualche modo di donare un po' di gioia in questi giorni di festa. Fdi è e sarà sempre vicina a chi vive in situazioni di disagio e sofferenza."