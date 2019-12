Piana



Festa di Natale della Lega Altopascio Montecarlo

mercoledì, 11 dicembre 2019, 08:42

di emanuele pellicci

E' in una serata organizzata per uno scambio di auguri natalizi che gli esponenti locali del partito hanno trovato una bella sorpresa sotto l'albero, ovvero un numero di partecipanti che è andato ben oltre le aspettative. La sala del Circolo Fo.Ri.Ma di Marginone che ha ospitato questo evento ha accolto un importante numero di iscritti e simpatizzanti della Lega Altopascio Montecarlo. Presente il direttivo locale del partito con i consiglieri comunali Simone Marconi e Francesco Fagni i quali hanno aperto l'incontro dando il benvenuto a tutti.



"Stiamo vivendo un momento importante della Lega Altopascio Montecarlo - inizia Simone Marconi - che grazie alla sede presente in Piazza Umberto ad Altopascio sta sviluppando molte iniziative. Proprio di questi giorni la raccolta delle firme contro il MES ha visto una forte adesione e questo ha aumentato la frequenza della cittadinanza nel presidio locale del partito".

L'evento di Natale è ormai avviato e tra una portata e l'altra gli interventi si susseguono.



"Voglio ringraziare Simone Marconi perché in circa un anno è mezzo ha contribuito ad un grande sviluppo del partito nel nostro territorio - prosegue Francesco Fagni - e la sua dedizione è stata importante. Così come importante è stato l'interesse della cittadinanza nei nostri confronti, perché se è vero che a livello nazionale Salvini anima la nostra passione è poi a livello locale che noi singoli dobbiamo fare la differenza. E credo che questo stia avvenendo se guardiamo i risultati. Infatti un grande salto di qualità è stato proprio nell'apertura della sede locale. Mi preme ringraziare tutto il direttivo che crea la forza per ogni progetto e voglio sottolineare l'importante segnale che sta dando la nascita del movimento giovanile".



Infatti nella sede di Piazza Umberto è nato anche il movimento giovanile Lega Altopascio Montecarlo, il quale riesce a convogliare gli interessi e la voglia dei giovani che desiderano diventare un elemento attivo di questa realtà.



"Abbiamo avuto un'ottima risposta dal nostro territorio da parte del contesto giovanile - aggiunge Alessio Rosania responsabile Giovani - dove in poco tempo abbiamo visto crescere interesse ed entusiasmo da giovani simpatizzanti che sono divenuti poi veri e propri iscritti con tanto di attivismo personale. Infatti siamo molto presenti con i gazebo a sostegno delle iniziative della Lega Altopascio - Montecarlo. Quello che colpisce è la voglia di dire e di fare che c'è nei giovani che si avvicinano e che con grande motivazione si spendono per la propria idea".



Alla serata di scambio degli auguri di Natale erano presenti due ospiti di eccezione e che hanno fornito un contributo politico importante, non solo all'evento, ma anche in vari ambiti istituzionali. Ovvero Elena Vizzotto responsabile amministrativo e delle politiche sociali femminili Lega Toscana ed Elisa Montemagni Capogruppo Lega in consiglio regionale.



"Ringrazio e faccio gli auguri a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo perché è da questo che possiamo sentirci una squadra e in certe occasioni una famiglia - interviene Elisa Montemagni Capogruppo Lega in consiglio regionale - ed è con questo spirito che possiamo fare la differenza, soprattutto adesso che ci troviamo alle porte di due fondamentali sfide. La prima sfida è la conquista della Toscana e la seconda è quella di riprendere Altopascio. Questo comune ha vissuto una breve parentesi di amministrazione di sinistra ma che è destinata a terminare. La Toscana sta vedendo dopo cinquanta anni un possibile cambiamento e oggi c'è la speranza. Oggi è possibile l'alternativa in questa regione".



Verso la conclusione della serata il clima è ormai volto anche al pensiero del nuovo anno e con la torta e lo spumante rigorosamente italiano arriva il brindisi e l'augurio di congedo.

"Noi siamo solo la punta - conclude Simone Marconi - perché Altopascio e Montecarlo hanno una forte squadra volenterosa e desiderosa di vedere la Lega protagonista nel proprio territorio. E questo animo porterà grandi risultati. Auguri a tutti.".