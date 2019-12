Piana



Il calore delle Misericordie d'Italia

lunedì, 9 dicembre 2019, 11:41

Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia è una delle più grandi entità federative in Italia nell'ambito del Volontariato. Il volontariato è un'attività di aiuto gratuito e spontaneo verso persone in condizioni di indigenza o che necessitano di assistenza oppure per fronteggiare emergenze occasionali o prestando opera e mezzi nell'interesse collettivo in maniera individuale o collettivamente in associazioni costituite per specifici scopi benefici.

Il giorno 14 settembre 2019 si inaugura la prima Misericordia, nel cuore di un grande paese, Elbasan , un comune Albanese capoluogo della Prefettura di Elbasan, nella zona centrale dell'Albania. È per numero d'abitanti, la quarta città del paese.

Questo avviene grazie all'entusiasmo, alla tenacia, all'amore del suo paese: FERHATI ALBERT.

Albert vive in Italia da anni, collabora , facendo volontariato con la Misericordia di Montecarlo Lucca, decide dopo alcuni anni, in collaborazione con il Governatore della confraternita di Montecarlo, Mario Davini, presenta un progetto par realizzare nel suo paese una struttura per dare aiuti al suo paese, diventando così Governatore della Misericordia di Elbasan.

Il 26 novembre alle ore 03,54, avviene la prima scossa di terremoto, grado 6.6, è subito allarme, Albert riceve subito una chiamata alle ora 04,14, dalla sala operativa della Puglia "Ciao, sono Gianfranco, abbiamo appreso della scossa 6.6 a Durazzo e vorremmo avere notizie in quanto siamo preoccupati. Albert risponde "Buongiorno Gianfranco si ho sentito pure io, non ho ancora capito il punto ho poche informazioni, ora chiamo subito", questo è stato il primo contatto con Gianfranco Gilardi, della Puglia.

Naturalmente Albert si è trovato in un momento di difficoltà considerando che era la prima volta di un evento così gravoso, in Albania, Albert viene quindi contattato subito dalla sala operativa Confederazione Misericordie di Firenze. Partono così i primi aiuti di tutte le Misericordie d'Italia, primi interventi sono i Vigili del Fuoco della Puglia affiancati dalla Protezione Civile ,i quali hanno monitorato subito le zone più colpite , scavando tra le macerie , cercando di salvare vite umane , poi più passava il tempo si aggiungevano altri uomini dalla vicina puglia e mezzi attrezzati , la Misericordia , di Elbasan si è subito attivata , alle 10,40 sono entrati in azione 40 vigili de fuoco dalla Toscana , .

Il 27 novembre nelle prime ore del mattino sono sbarcate Ambulanze dalla Puglia , con 24 operatori , subito operativi , con orari interminabili , è intervenuto nel frattempo anche il coordinatore Nazionale Protezione Civile , Sig, Gionatan da Firenze . la domenica 1 dicembre sono arrivate le Misericordie di , Montecarlo , Capannori , Barghigiani , Borgo a Mozzano , Santa Croce Sull'Arno , il giorno 6 Dicembre sono in arrivo le Misericordie dalla Sicilia , altre sono in arrivo da tutta L'Italia .

Oggi 8 dicembre è un giorno di preghiera , personalmente con l'amico Albert , vogliamo stringerci con il cuore in mano a tutte quelle famiglie che hanno perso i loro cari, vogliamo dire grazie a tutto il popolo di Elbasan , e tutto il popolo Albanese , siamo stati accolti come fratelli , ci hanno regalato il loro sorriso , questa sarà la nostra forza , un grande affettuoso grazie al Sindaco di Elbasan ,

Dott. Gledian -llatja , ci ha donato la sua esperienza Governativa ,

un affettuoso grazie anche al responsabile delle Confraternite Misericordie Italiane Dot.Matia Spinelli , a tutte le forze dei vigili del fuoco , a tutti gli uomini e donne , delle Misericordie , Protezione Civile , che ancora oggi stanno dando il loro contributo.