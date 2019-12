Piana



La Polisportiva Capannori ancora a punteggio pieno nel campionato Uisp di pallavolo

venerdì, 13 dicembre 2019, 16:25

Continua la marcia al vertice della Polisportiva Capannori nel campionato Uisp femminile di Pallavolo. Le biancorosse di coach Donatelli stavolta espugnano per 0-3 Ponte a Cappiano (13-25, 17-25, 10-25) in un incontro dominato dall'inizio in tutti i fondamentali e fornendo ancora una volta una grande prestazione corale.



Il prossimo impegno – ultimo prima della pausa natalizia – sarà martedì 17 alle 21.40 alla palestra di Camigliano contro Forte dei Marmi.

Questo il gruppo: Arianna Tavella, Bianca Del Carlo, Laura Giordano, Giulia Romani, Silvia Nizzi, Eleonora Landucci (cap), Marta Matteoni, Alessandra Pellegrini, Margherita Cagnola, Elisa Capponi, Jessica Giusti.