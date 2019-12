Piana



La Polisportiva Capannori capofila nel calcio camminato

mercoledì, 11 dicembre 2019, 10:39

La Polisportiva Capannori e la Polisportiva Sangiulianese sono ancora insieme per portare avanti l'esperienza del calcio camminato, mirata alla salute e al benessere della persona. Si tratta di due distinti progetti monitorati dalla Medicina dello sport di Lucca e dalla Società della salute pisana con i quali le due società portano avanti la pratica e la promozione di questa nuova disciplina proveniente dal Regno Unito. Per questo a fine giugno le due polisportive si sono unite per partecipare alla rassegna nazionale Uisp a Pesaro e hanno partecipato al campionato regionale. Sempre con l'obiettivo dell'inclusione e della diffusione per una cultura di pratica sportiva sana e benefica.

L'attività è indirizzata a uomini e donne di tutte le età per incentivare la pratica sportiva, per contrastare l'obesità, le problematiche cardiocircolatorie, il diabete e per divertirsi con la palla al piede.

Le due Polisportive mettono in campo tecnici Laureati in Scienze Motorie, Isef, Uefa B e con Master in Preparazione Atletica del Calcio.

Per prove e informazioni:

Polisportiva Sangiulianese presso Palestra Scuola Media di Pontasserchio il Lunedi dalle 20 alle 21 e il Mercoledi dalle 20 alle 21.30 oppure telefonando al numero 334 532 7199

Polisportiva Capannori presso Palestra della Scuola Media di Lammari il Mercoledì dalle 20 alle 21 e il Venerdi Calcetto sul Tetto in località Mugnano oppure telefonando al numero 347 306 7711.

Inoltre la Polisportiva Capannori da quest'anno fornisce anche servizi AFA – acronimo di Atticità Fisica Adattata – per il distretto Asl Nordovest-Piana di Lucca. Il corso è accessibile a tutti e segue le direttive regionali Asl. L'obiettivo è la prevenzione dell'insorgenza delle patologie tipiche della terza età (osteoporosi, sarcopenia, artrosi, problematiche del rachide ecc...). Si svolge il Lunedì e Giovedì dalle 16 alle 17 alla Palestra di S.Leonardo in Treponzio.