La statua della Madonna in via Leonardo Da Vinci torna all'antico splendore

giovedì, 12 dicembre 2019, 22:46

La grande statua in marmo della Madonna posta nel parco pubblico di Via Leonardo da Vinci a Porcari è tornata all'antico splendore. Da diverso tempo, a causa degli agenti atmosferici il marmo necessitava di un restauro finalizzato essenzialmente alla pulizia superficiale. Ecco che alcune donne che da anni si occupano del mantenimento volontario della Sacra Effige con fiori e altre piccole manutenzioni, hanno chiesto aiuto al Comune di Porcari. Dopo un sopralluogo, atto a verificare la reale necessità dell'intervento, il vice sindaco Franco Fanucchi ha attivato i tecnici del comune e gli operai e così nei giorni scorsi in occasione della Festa dell'Immacolata la statua della Madonna è tornata all'antico splendore. Grazie alla collaborazione di una famiglia che ha gentilmente messo a disposizione l'energia elettrica e l'acqua necessarie per attivare una potente idropulitrice, in poche ore, il lavoro è stato eseguito. Un bell'esempio di ottima sinergia e collaborazione tra pubblico e privato. L'Amministrazione Comunale, che in questi mesi ha avviato la totale sostituzione delle vecchie lampade dell'illuminazione pubblica su tutto il territorio, ha sostituito i vecchi corpi illuminanti presenti nel parco dove è posizionata la Madonna con nuove luci a LED che oltre a fornire maggiore luminosità permettono anche di ottenere un notevole risparmio.