'Natale è festa a Capannori': tanti gli eventi in programma sul territorio

mercoledì, 4 dicembre 2019, 13:00

Quest'anno il calendario delle iniziative legate al Natale è più che mai ricco di iniziative. In programma sul territorio ci sono concerti, presepi, mercatini, Aperitivi in villa, proiezioni speciali, feste della Befana, teatro. I tanti eventi natalizi che compongono il calendario unico degli eventi 'Natale è festa a Capannori' promosso dal Comune in collaborazione con i centri commerciali naturali e le associazioni sono stati presentati stamani (mercoledì) nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sede comunale dall'assessore alla cultura Francesco Cecchetti.

"Il calendario natalizio 2019 è davvero denso di eventi che interessano tutto il territorio comunale grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, centri commerciali naturali e associazioni, che anche quest'anno hanno dato vita ad un calendario unico degli eventi per festeggiare al meglio questo suggestivo periodo dell'anno - spiega l'assessore alla cultura Francesco Cecchetti-. Il cartellone mette al centro le tradizioni con i presepi e le feste dell'Epifania, ma propone anche molti appuntamenti culturali: cinema, teatro, concerti, eventi nelle ville. Ci sono poi mercatini che offrono tanti prodotti originali per gli acquisti natalizi".

Molti i presepi da visitare allestiti nelle chiese e in altre location dell'area nord (Valgiano, Tofori, San Pietro a Marcigliano, Marlia, Segromigno in Monte), nelle ville (villa Mansi, villa Torrigiani, villa Gambaro) grazie all'inizativa 'Presepi nelle cappelle dei palazzi di città e campagna' a cura dell'associazione Ville e Palazzi Lucchesi, oltre allo storico presepe vivente di Ruota e alla Via dei presepi che si svolge nella stessa frazione.

Vari i mercatini di Natale dove trovare originali oggetti per i regali natalizi in programma a Verciano (7, 8, 14 e 15 dicembre) a Capannori Centro (domenica 15 dicembre), a Segromigno in Monte dove si svolgerà il mercatino degli oggetti solidali (8 dicembre).

Tanti i concerti in programma nelle chiese con repertori di musica sacra e non solo. Per gli amanti del gusto ci sono poi gli 'Aperitivi in villa' grazie ai quali sarà possibile degustare prodotti del territorio, assistere a concerti e spettacoli, in prestigiose location (Palazzo Bove, Villa Gambaro, Tenuta dello Scompiglio, Chiusa di Nanni, Agriturismo alle Camelie, Colle di Bordocheo, Locanda di San Ginese).

Altro appuntamento tradizionale delle festività natalizie è quello della Befana, con canti e consegna dei doni nei paesi. Oltre alla Festa della Befana a Guamo dall'1 al 6 gennaio, dove si troverà anche la Casina della Befana ci saranno iniziative legate all'Epifania a Valgiano, San Gennaro, Tassignano, Ruota, Colle di Compito, Petrognano.

Spazio poi alla cultura con spettacoli di prosa ad Artè e il cinema di Natale, sempre ad Arté, con proiezioni speciali dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Il programma completo degli eventi

MERCATINI

7- 8 e 14-15 dicembre

Il sabato ore 14.00-21.00, la domenica ore 10.00-20.00

Verciano

PreGustando il Natale -Arte, Sapore & Co.

Mercatini con prodotti artigianali, incontri con Babbo Natale, stand gastronomici, musica e molti altri eventi

Associazione Comitato Crescita Sociale di Verciano

Domenica 8 dicembre ore 16.00- 19.00

Via di Piaggiori Basso, 84-Segromigno in Monte

'Terra di Tutti'-"Esposizione e vendita di prodotti solidali per gli acquisti natalizi"

Cooperativa Odissea

Domenica 15 dicembre ore 9.00-19.00

Capannori Centro

Fiera di Natale

Confcommercio in collaborazione con Centro Commerciale Naturale di Capannori

APERITIVI IN VILLA...E NON SOLO



Palazzo Bove, San Gennaro

domenica 8 dicembre ore 15-20.30

Aperitivo in palazzo con degustazioni di tradizione toscana e allestimento floreale. Ore 15 visita in Palazzo Bove, esposizioni in Limonaia di allestimenti per eventi e matrimoni.

Villa Gambaro, Petrognano

domenica 15 dicembre

Presepe tradizionale a cura dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Camigliano con la direzione dell'architetto Paolo Felloni; Mercatino di Natale; ore 12.30 degustazione dei prodotti della Fattoria; ore 15 Concerto degli 'Zufoli stonati' di Camigliano.

Tenuta dello Scompiglio, Vorno

sabato 7 dicembre

ore 19.30 Stefano Questorio/ALDES; LILA- A Symphony about Life and Death (in prima nazionale);

Cecilia Bertoni "Camera#5, suono Carl G. Beukman (fino al 22 dicembre)

Miriam Gili 'Diamanti, documentario (fino al 22 dicembre)

Domenica 15 dicembre

Cena con degustazione dei vini "Lavandaia", rossi toscani IGT bio prodotti nella Tenuta Dello Scompiglio e presentazione in anteprima del vino "Lavandaia, Pura" e "Lavandaia, Alta" 2016.

mercoledì 25 dicembre 'Pranzo di Natale dello Scompiglio'

martedì 31 dicembre 'Cenone di Capodanno dello Scompoglio'



Chiusa di Nanni, Segromigno in Monte

sabato 14 dicembre e sabato 11 gennaio

Aperitivo e cena a base di prodotti tipici del territorio



Agriturismo alle Camelie, Sant'Andrea di Compito

sabato 14 dicembre ore 20.30

Cena 'Sapori e tradizioni della Lucchesia'



Colle di Bordocheo, Camigliano

venerdì 13 dicembre ore 17-19.30

Aperitivo



Locanda di San Ginese-San Ginese

domenica 15 dicembre , domenica 5 e domenica 12 gennaio ore 17.30

Tè, Camelie e Shiatsu

Relax con il tè delle camelie e biscottini molto speciali. 50 minuti di massaggio Shiatsu.



PRESEPI



Da domenica 8 dicembre a domenica 19 gennaio

Chiesa San Quirico in Petrojo-Valgiano

Presepe di Valgiano

domenica e festivi ore 10.00-12.30 e 14.30-19.30; sabato ore 15.00-17.00; 25 dicembre ore 10-12 e 16.00-19.30; 5 gennaio ore 10.00-12.00 e 14.00-18.00. Dal 27 dicembre al 7 gennaio, giorni feriali ore 15-17.30

Associazione Valle di Giano



Da domenica 8 dicembre a martedì 7 gennaio

Parco Pandora -Segromigno in Monte

Presepe realizzato da un artigiano locale

domenica 8 dicembre ore 17.00 accensione luci di Natale

Centro commerciale naturale Indiana e Dintorni Segromigno in Monte

Da venerdì 20 dicembre a mercoledì 15 gennaio ore 9.00-12.00 e 15.00-18.00

Residenza sanitaria assistita

'Don Alberto Gori' di Marlia

'Presepe 'Casa Gori'

Gruppo ACPA (ascolto, condivisione, promozione anziani)



Da domenica 22 dicembre a domenica 12 gennaio

Sabato, domenica e festivi :14.30-18.30

Cantine della Canonica della Chiesa Santa Maria Assunta di Tofori

Presepe poliscenico di Tofori

Gruppo parrocchiale di Tofori. Per visite fuori orario tel 349 7972753



Dal 14 dicembre al 6 gennaio ore 15.00-20.00

Chiesa di San Donnino-Marlia

Presepe

realizzato da alcuni cittadini

Parrocchia di Marlia



Da domenica 22 dicembre a domenica 19 gennaio (visitabile solo la domenica ore 14-19 e lunedì 6 gennaio)

La via dei presepi di Ruota

Presepi artistici in mostra nei vicoli del paese

Musica, teatro ed altre iniziative

Associazione culturale Presepe vivente di Ruota 1990, Parrocchia di Ruota, Terre dei Presepi.



Giovedì 26 dicembre

ore 13.30-19.00

Vie del Paese

XXX Presepe Vivente di Ruota

E' prevista una navetta per raggiungere Ruota.

In caso di maltempo il presepe si terrà domenica 29 dicembre allo stesso orario.

Associazione culturale Presepe vivente di Ruota 1990, Parrocchia di Ruota, Gruppo Medioevale Casteldurante di Sn Ginese.

25, 26 ,29 dicembre; 1, 5, 6 gennaio 2019 ore 15.00-19.00

Chiesa parrocchiale S.Pietro a Marcgliano

Presepi

Realizzati da alcuni cittadini

Associazione Per SanPietro



Concorso

Presepe: momento di tradizione nella fede edizione 2019

Rivolto a famiglie, gruppi di corte e parrocchie del Compitese

Consiglio Pastorale del Compitese

Per informazioni tel. 333 4641571 339 7256260



PRESEPI NELLE CAPPELLE DEI PALAZZI DI CITTA' E CAMPAGNA

A cura dell'associazione Ville e Palazzi Lucchesi



Villa Mansi Segromigno in Monte

Apertura continuata ore 11:30 - 15:30

Dicembre 2019

7, 8, 14, 15, 21 22 dicembre

4 , 5, 6, 11,12 gennaio

Cappella Santini – Villa Santini-Torrigiani Camigliano

Mattina 11.00-13.00, pomeriggio 14.30-16.30

7 -8, 14, 15, 21, 22, 25,26, 28, 29, 31 dicembre

4 ,5, 6,11 12 gennaio

Domenica 29 Dicembre ore 15.00

Canti di Natale alla Cappella Santini, Coro Folk San Lazzaro di Modena. A seguire concerto con Corale 'Giacomo Puccini' di Camigliano.

Villa Gambaro- Petrognano

Mattina ore 11 -13, pomeriggio ore 15 -17.30

7, 8, 14, 15, 21, 22, 26, 31 dicembre

1, 4, 5, 6 gennaio



CONCERTI & ALTRI EVENTI

Giovedì 5 dicembre ore 16.30

Biblioteca G.Ungaretti- Artèmisia-Tassignano

Il mio, il tuo, il nostro albero di Natale

Letture e laboratorio creativo per bambini da 3 a 5 anni

Domenica 8 dicembre ore 18.00

Chiesa di SS.Maria Assunta e Giovanni Evangelista di Marlia

Concerto dell'Immacolata. Insieme verso Natale

Corale 'Santa Cecilia' di Marlia, Filarmonica 'A.Catalani di Marlia, Coro Roberto Goitre di Follonica

Giovedì 12 dicembre ore 16.30

Biblioteca 'G.Ungaretti'- Artèmisia-Tassignano

La lanterna di Babbo Natale

Letture e laboratorio creativo per bambini da 6 a 10 anni

Giovedì 12 dicembre ore 21.00

Artè

Concerto 'Orare et glorificare'

testi di Antonio Tolomei

Con la partecipazione della Corale 'Alfredo Catalani' di Lammari diretta da Antonio Cipriani e della Corale 'Santa Felicita' di San Pietro a Vico diretta da Silvano Pieruccini

Sabato 14 dicembre ore 16.30

Chiesina San Donnino Marlia

Concerto di Natale

Nell'occasione sarà inaugurato il presepe

Filarmonica 'A.Catalani' di Marlia -Corale Santa Cecilia di Marlia, Parrocchia di Marlia

Domenica 15 dicembre

Centro di Capannori - ritrovo ore 9 nuova sede Misericordia (di fronte alla chiesa)

Camminata Ludico-Motoria

di 4 chilometri

50&Più Associazione Lucca, Centro Commerciale Naturale di Capannori- Confcommercio



Domenica 15 dicembre ore 17.00

Chiesa di San Francesco -Lucca

Concerto di Natale

Filarmonica 'Gaetano Luporini' San Gennaro

con la partecipazione di Fra Alessandro Giacomo Brustenghi, tenore, della soprano Elisa Bovi, delle voci bianche del Teatro del Giglio e della Capppella Santa Cecilia di Lucca (Sara Matteucci, direttore del coro) e di Gaggle, settimino di ocarine. Maestro concertatore e direttore Giampaolo Lazzeri.



Domenica 15 dicembre ore 16.00

Chiesa di San Quirico in Petrojo-Valgiano

Concerto Magico Natale

Sara Guidi (soprano), Massimo Froli (tenore), Silvano Pieruccini (maestro)

nell'ambito delle iniziative collaterali al presepe

Associazione 'Valle di Giano'



Domenica 15 dicembre ore 18.00

Chiesa di San Jacopo-Lammari

Concerto di Natale 'Spazio Scuola'

Corale 'Alfredo Catalani' di Lammari



Venerdì 20 dicembre ore 21.00

Artè

Concerto di Natale

Civica scuola di musica di Capannori



Venerdì 20 dicembre ore 20.00

Parco Pandora -Segromigno in Monte

Pandoro a Pandora

Concerto del Coro di S.Pietro a Marcigliano

Scambio di auguri della comunità

Centro Commerciale Naturale 'Indiana e Dintorni' di Segromigno in Monte



Venerdì 20 dicembre ore 21.00

Chiesa Parrocchiale di Colle di Compito

Concerto di Natale

Filarmonica 'G.Puccini' di Colle di Compito

Domenica 22 dicembre ore 16.00

Chiesa di San Quirico in Petrojo-Valgiano

Aspettando il Natale: Concerto dei ragazzi di Giuliana:

Associazione Valle di Giano

Nell'ambito delle iniziative collaterali al presepe



Domenica 22 dicembre ore 17.30

Oratorio San Martino Palaiola-Pieve di Compito

Concerto di Natale

Kalliope, Accademia della voce artistica



Domenica 22 dicembre

Ruota, sala parrocchiale

ore 16.00 Presentazione 'La via dei presepi'

Ore 17. Commedia comica "La treccia dell'Orco" a cura della compagnia amatoriale

'Grazia e i perditempo"

Nell'ambito dell'iniziativa "La via dei presepi"

Associazione culturale Presepe Vivente di Ruota 1990 e parrocchia di Ruota

Giovedì 26 dicembre ore 16.30

Pieve di San Lorenzo-Segromigno in Monte

Concerto di Santo Stefano

Filarmonica 'Giacomo Puccini' di Segromigno in Monte



Giovedì 26 dicembre ore 15.30

Ruota

Concerto di Natale

Nell'ambito del'presepe Vivente'

Kalliope, Accademia della voce artistica,Paola Massoni, soprano.



Domenica 29 dicembre ore 16.30

Chiesa parrocchiale di Camigliano

'Intorno al presepe'

Corale 'Giacomo Puccini' di Camigliano



Domenica 29 dicembre ore 16.00

Ruota

Intrattenimento per ragazzi e bambini con "I fuori dal coro" a cura di Tatiana e Simone

Nell'ambito dell'iniziativa "La via dei presepi"

Associazione culturale Presepe vivente di Ruota 1990, parrocchia di Ruota

Nell'ambito dell'iniziativa "La via dei presepi"

Lunedì 6 gennaio ore 17.00

Ruota, sala parrocchiale.

Proiezione di video e foto che ripercorrono i 30 anni del Presepe Vivente a cura di Mario Barsocchi e Vincenzo Moneta

Nell'ambito dell'iniziativa "La via dei presepi"

Associazione culturale Presepe vivente di Ruota 1990, parrocchia di Ruota

Domenica 12 gennaio ore 17.00

Ruota, sala parrocchiale

"Historie Porcariensis", commedia comica di Pietro Ramacciotti a cura di "Giovani Comici Rughesi"

Nell'ambito dell'iniziativa "La via dei presepi

Associazione culturale Presepe vivente di Ruota 1990, parrocchia di Ruota

Domenica 19 gennaio ore 17.00

Chiesa Parrocchiale di Ruota

Concerto 'Canti della tradizione'

a cura della Corale "Don Vittorio Landucci' di San Vito-Lucca

Nell'ambito dell'iniziativa 'La via dei Presepi'

Associazione culturale Presepe vivente di Ruota 1990, parrocchia di Ruota



LA BEFANA

Da mercoledì 1 a lunedì 6 gennaio ore 14.30-17.00

Guamo-Piazza Guami

Festa della Befana - Casina di Campagna della Befana

Domenica 5 gennaio ore 17.30

Canto della Befana per le vie del paese

Dalle ore 21 Festa in Piazza Guami con vin brulè, cioccolata calda e musica

Lunedì 6 gennaio ore 16

Piazza Guami

Spettacolo per bambini

Gruppo culturale e ricreativo La Sorgente' di Guamo

Domenica 5 gennaio ore 20.00

Valgiano

La Befana per le vie del paese

Nell'ambito delle iniziative collaterali al presepe

Associazione Valle di Giano



Domenica 5 gennaio ore 18.00

Tassignano

La Befana per le vie del paese

Centro Culturale Tassignano

Domenica 5 gennaio ore 21.00

Ruota

Canto della Befana per le vie del paese

Nell'ambito dell'iniziativa 'La via dei presepi'

Associazione culturale Presepe vivente di Ruota 1990, parrocchia di Ruota



Domenica 5 gennaio ore 16.00

San Gennaro – nella piazza del paese

La Befana a San Gennaro

Giochi e animazione per i bambini

Ore 20.00 Arrivo della Befana accompagnata da un corteo e dalla Filarmonica 'Gaetano Luporini' di san Gennaro.

Gruppo donatori' Fratres' San Gennaro

Domenica 5 e lunedì 6 gennaio ore 18.00-20.00

Befana a Colle di Compito

La befana girerà per le vie del paese con un gruppo che eseguirà, musica e canti

Filarmonica 'G.Puccini' di Colle di Compito



Lunedì 6 gennaio ore 16.00

Sala Pardi-Artémisia

Spettacolo per bambini

Centro Culturale Tassignano



Lunedì 6 gennaio ore 15.00

Chiesa di San Quirico in Petrojo-Valgiano

Festa dei bambini con la Befana,

Nell'ambito delle iniziative collaterali al presepe

Associazione Valle di Giano



Lunedì 6 gennaio ore 14.00

Petrognano, sede associazione La Collina via delle Case Alte

Festa della Befana

Associazione La Collina

Lunedì 6 gennaio ore 15.00

Residenza Sanitaria assistita

'Don Alberto Gori' Marlia

Rappresentazione dell' arrivo dei Magi alla capanna

Parrocchia di Marlia

CINEMA & TEATRO



TEATRO, nell'ambito della stagione artistica promossa dal Comune e diretta da Battista Ceragioli Management



Mercoledì 4 dicembre ore 21.15

Artè

Paolo Rossi

Spettacolo di improvvisazione 'La Jannacceide'

nell'ambito della rassegna 'Tempi di Reazione' a cura di SPAM!

Ingresso 10 euro, ridotto 7 euro

Mercoledì 11 dicembre ore 21,15

Artè

Paolo Haendel, Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle

TOSCANACCI

Ingresso 15 euro- ridotto 13 euro

CINEMA nell'ambito della stagione cinematografica promossa dal Comune e gestita da Cineforum Ezechiele 25,17

21, 22, 23, 25, 26 dicembre

Ritratto della giovane in fiamme di Celine Sciamma, (Francia 2019, 120 ')

con Noemi Merlant, Adele Haenel, Luana Bajrami (Francia 2019, 120 min)



27, 28, 29, 30 dicembre e 1 gennaio

Il mistero di Henri Pick di Rémi Bezançon (Belgio 2019, 100') con Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz



2, 3, 4, 5, 6 gennaio

Sorry we missed you di Ken Loach (Gran Bretagna, Francia, Belgio, 2019, 100')

con Kris Hitchen e Debbie Honeywood.

Il programma completo è disponibile sul sito www.comune.capannori.lu.it.