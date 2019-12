Piana



Omaggio a Puccini al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo

lunedì, 16 dicembre 2019, 10:09

Ieri pomeriggio nell’ambito dell’iniziativa “L’Ora di Teatro”, al teatro dei Rassicurati di Montecarlo (Lu), oltre allo spettacolo in concorso, “La Locomotiva”, è andata in scena anche “Tosca” di Giacomo Puccini, riadattata dal regista Giovanni Fedeli, il quale ha seguito tutto il percorso teatrale co-progettato con la Scuolina Raggi di Sole e già avviato nello scorso anno scolastico nell’ambito dei progetti del Piano Educativo Zonale con gli studenti/attori. I protagonisti sono stati gli studenti e le studentesse della classe terza D della Scuola Custer de Nobili, I.C. Lucca 7, che, con grande spirito di squadra, hanno saputo mettersi in gioco e, dopo un attento lavoro di studio, hanno interpretato i personaggi del capolavoro pucciniano emozionando il numeroso pubblico presente. Avvicinare i giovanissimi all’opera significa coinvolgere le famiglie e dare loro la possibilità di vivere una dimensione emotiva ampia e condivisa, una valido e concreto contributo per contrastare il,pericolo della povertà culturale. Grazie alla Dirigenza dell’IC Lucca 7, ai genitori e agli alunni della classe 3D della Scuola secondaria di primo grado Gino Custer De Nobili, grazie a Giovanni Fedeli, alla Cattiva Compagnia Teatro,alla Fita e alle prof.sse Alayary Ariana, Giannoni Angela, Leone Isabella e al professor Michele Orsi, allo staff della Scuolina Raggi di sole, a tutto il pubblico e a chi ha sostenuto l’iniziativa con il cuore e con la il pensiero.