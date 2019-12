Presepe alla Residenza Sanitaria Assistita “Casa della Salute don Alberto Gori”

Altri articoli in Piana

venerdì, 20 dicembre 2019, 19:58

Si amplia il cimitero di Spianate. La giunta D'Ambrosio, infatti, con l'obiettivo di riqualificare e migliorare il complesso cimiteriale della frazione più popolosa del territorio comunale, ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di due nuovi campi da destinare alle sepolture in terra, per uno stanziamento totale di 24...

venerdì, 20 dicembre 2019, 16:12

Questa mattina, alla presenza del sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari, dell'Assessora alla Scuola Fabrizia Rimanti, della dirigente scolastica Emiliana Pucci e dei delegati di R.M. srl Emilio e Angelo Fornaciari, sono state donate oltre 300 borracce di alluminio ai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado E. Pea

venerdì, 20 dicembre 2019, 13:52

Nove donne, di cui due under 34, scelte, su una rosa di 26 candidate, per esperienza nel campo o per motivazione personale e idee progettuali. Inoltre una rappresentante del centro antiviolenza e tre consigliere comunali, di cui due di maggioranza e una di opposizione

venerdì, 20 dicembre 2019, 13:04

Il sipario per il Concerto di Natale della Filarmonica “Alfredo Catalani” di Porcari si aprirà alle ore 21.00 del 21 dicembre all’Auditorium “Vincenzo Da Massa Carrara” in Via Roma 121

venerdì, 20 dicembre 2019, 12:56

Archiviata la fase di andata, la prima squadra del Tau Calcio Altopascio si prepara alla prima del girone di ritorno, in trasferta a Cascina. A settembre finì con un soffertissimo 2 a 1 per gli amaranto

venerdì, 20 dicembre 2019, 12:54

Pisa, Pistoiese, Fiorentina, Pontedera, Empoli oltre ai padroni di casa del Tau Calcio. Saranno queste alcune delle principali protagoniste del Memorial Fabio Bresci, il torneo riservato alla categoria Esordienti B (classe 2008)