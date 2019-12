Restaurata la Marginetta di San Ginese di Compito

Altri articoli in Piana

lunedì, 23 dicembre 2019, 13:16

Sul panoramico colle del paesino di Tofori, nel comune di Capannori, negli scantinati della sagrestia della storica chiesa parrocchiale, è stato appena aperto al pubblico, come tutti gli anni, il tradizionale presepe natalizio, realizzato e curato con lavoro certosino, da un gruppo di appassionati paesani

lunedì, 23 dicembre 2019, 13:12

Grazie ai fondi del Miur. L'assessore Cecchetti: "Una bella notizia per le famiglie, che devono fronteggiare molte spese per i loro piccoli. I servizi per la prima infanzia sono particolarmente importanti per l'amministrazione comunale"

lunedì, 23 dicembre 2019, 13:07

All'albo pretorio on line sul sito web del Comune (www.comune.capannori.lu.it) e all'ufficio 'Pianificazione Urbanistica - Politiche Ambientali' sono disponibili per la consultazione le cartografie delle aree boscate percorse da incendi nel 2019

sabato, 21 dicembre 2019, 19:05

Incidente, intorno alle 17, a Marginone (Altopascio), in via Mammianese nord, incrocio per via di Poggio: un uomo (della zona) avrebbe fatto tutto da solo, cappottando con l'auto e riportando un trauma del rachide

sabato, 21 dicembre 2019, 14:47

Eppur si muove: la Regione Toscana stanzia i fondi necessari per avviare la progettazione per il completamento della Circonvallazione di Altopascio

sabato, 21 dicembre 2019, 12:44

Nel 2020 previsti 9 milioni e 100 mila euro di investimenti per strade, reti dei servizi, parchi e giardini, impianti sportivi