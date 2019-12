Piana : altopascio



Si cappotta con l'auto, in rosso al San Luca

sabato, 21 dicembre 2019, 19:05

Secondo quanto ricostruito l'uomo (della zona) avrebbe fatto tutto da solo: si è cappottato con l'auto ed è uscito autonomamente dal mezzo, riportando un trauma del rachide. Sul posto è intervenuta un'ambulanza con medico della Croce Verde di Porcari che l'ha condotto in codice rosso al pronto soccorso di Lucca.



L'incidente è avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 17, a Marginone (Altopascio), in via Mammianese nord, incrocio per via di Poggio. Intervenuti anche i vigili urbani.



Danneggiato un palo della luce, con gli operai impegnati in queste ore a metterlo in sicurezza.