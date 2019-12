Piana



Silvana Pisani (Italia Viva): "Progetti Piu, svolta epocale per Capannori"

lunedì, 16 dicembre 2019, 16:52

La consigliera comunale analizza l'approvazione del maxi intervento di riqualificazione della frazione capoluogo. "Sono orgogliosa di aver contribuito, assieme ai miei colleghi di maggioranza, all'approvazione in consiglio comunale della riqualificazione di Capannori centro. Si tratta di una svolta epocale per la frazione capoluogo, che farà da stimolo alla crescita dell'identità territoriale e da traino per il rilancio dell'economia locale". Esordisce così la consigliera comunale Silvana Pisani (Italia Viva) che analizza il via libera da parte dell'organo collegiale al progetto Piu "Capannori Città: una comunità, 40 paesi – Capa.City".

"L'aver ottenuto dalla Regione Toscana 4 milioni e mezzo di fondi europei da investire a Capannori è un fatto che passerà alla storia del nostro Comune – commenta Silvana Pisani -. A questa somma si aggiungono le risorse del nostro Ente, del Cipe e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che fanno salire a oltre 9 milioni di euro l'investimento complessivo. Siamo giunti a questo risultato straordinario grazie a un eccellente lavoro portato avanti dal sindaco, dalla giunta, da tutta l'amministrazione comunale e dagli uffici. Un lavoro iniziato anni fa ascoltando i cittadini, delle cui esigenze e segnalazioni mi sono sempre fatta portavoce all'interno della maggioranza seguendone passo passo gli sviluppi".

"Grazie al Piu, il capoluogo assieme alle zone circostanti fino al polo culturale Artémisia non solo diventerà più bello, ma sarà anche più vivibile, offrendo servizi migliori e potenziando i luoghi di socializzazione – prosegue la consigliera comunale -. In particolare sono due gli interventi a cui tengo di più, la realizzazione della Cittadella dello Sport, che farà di Capannori un punto di riferimento per i giovani e la pratica sportiva, ed il rinnovamento del parco pubblico di Capannori, che diventerà finalmente ad uso della famiglia e di chi vuole tenersi in forma. Questi interventi sono fondamentali per la nuova concezione della frazione capoluogo, che viene sempre più modellata a misura di cittadino".

"Auspico, inoltre, che gli ingenti investimenti per il centro di Capannori siano da stimolo per i privati, portando così nuove risorse per il commercio – aggiunge Silvana Pisani -. Capannori potrebbe diventare il luogo ideale dove sviluppare esercizi commerciali particolarmente qualificati che andrebbero così ad affiancarsi ai negozi di vicinato tradizionali che sono una preziosa risorsa per il paese".

"Le relazioni sociali e gli stili di vita sostenibili sono al centro degli interventi Piu che, riconoscendo la rilevanza delle due anime di Capannori, quella nuova con la piazza comunale e quella storica con via Carlo Piaggia, mirano a una ricucitura del tessuto urbano. Saranno realizzati interventi tangibili che dimostrano la concretezza della nostra amministrazione comunale e la capacità di attrarre risorse dall'esterno. Sono davvero contenta che si proceda a velocità spedita verso l'avvio di queste opere".