Piana



Sociale e artigianato, a Capannori nuovi scenari di economia civile e circolare

martedì, 3 dicembre 2019, 10:34

Il mondo del sociale e quello dell'artigianato insieme per delineare nuovi scenari di economia circolare. Se ne parlerà durante il seminario "Impresa, integrazione, sostenibilità: esperienze di artigianato a confronto" in programma il 7 dicembre alla biblioteca Artemisia, (via dell'Aeroporto 10) a Tassignano nel comune di Capannori, territorio che è eccellenza nazionale nelle politiche ambientali.

L'evento è promosso dalla Cooperativa Odissea (aderente al gruppo Co&So) in collaborazione con l'impresa sociale Terra di Tutti e con il patrocinio del Comune di Capannori. Sarà un momento di incontro, scambio e riflessione tra le realtà toscane, ma non solo, che stanno lavorando per realizzare un'economia circolare e solidale attraverso il mondo del terzo settore.

Porteranno il loro saluto gli assessori del Comune di Capannori, Matteo Francesconi, con delega alle Politiche Sociali, Francesco Cecchetti, con delega al Distretto dell'Economia Civile, Giordano Del Chiaro, con delega all'Ambiente. Aprirà la riflessione Alessio Ciacci esperto di sostenibilità e prenderanno la parola Donatella Turri, direttrice Caritas Lucca e Irene Fiesole del Laboratorio di Design per la Sostenibilità dell'Università di Firenze.

Porteranno al seminario la loro esperienza varie realtà del territorio che stanno cercando di unire etica ambientale a etica sociale aprendo a scenari futuro innovativi come Terra di Tutti e Lillero di Capannori, Daccapo e BI-done di Lucca, Noo Far Art di Pisa, Manusa di Pistoia e Parallelo di Varese. Un modo per parlare e confrontarsi sulla trasformazione dei materiali di "scarto" in opere d'arte e d'artigianato, sul mercato del baratto e su quello del riuso ma anche di artigianato tessile, integrazione e solidarietà.

Il giorno dopo il seminario, domenica 8 dicembre alle ore 16 in via di Piaggiori Basso, 84 a Segromigno in Monte, nel Comune Capannori, la cooperativa Odissea invita a un pomeriggio di laboratori aperti e gratuiti per tutti con attività diverse dal make up afro al laboratorio per creare biglietti di auguri con ritagli di tessuti. La casa accoglienza "Alle Querce" e il Gruppo Scout Agesci di Lucca cureranno la merenda offerta ai partecipanti e uno spazio sarà dedicato alla vendita di regali di Natale solidali.

"Dove si intersecano più settori si aprono nuovi scenari di economie circolari – commenta Valerio Bonetti, responsabile della cooperativa Odissea – Lo dimostrano le realtà del terzo settore e questo finesettimana è un'occasione interessante per ascoltare le loro esperienze, incontrare chi si dedica a un lavoro meritevole tra solidarietà, artigianato, creatività e sostenibilità ambientale"