Piana



Spaccata all'Esselunga di Marlia, via il bancomat

sabato, 7 dicembre 2019, 09:03

di aldo grandi

Spaccata, nel cuore della notte, al supermercato della Esselunga di Marlia. I ladri sono entrati in azione intorno alle 4, arrivando sul posto con degli automezzi prelevati da un cantiere edile. Con una ruspa hanno mandato in frantumi le vetrate dell'ingresso, dopodichè si sono impossessati, smurandole, del bancomat, che hanno caricato su un'auto, dandosi alla fuga e abbandonado il resto sul posto.



L'allarme è scattato immediatamente e i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Lucca, unitamente ai colleghi della stazione di Ponte a Moriano, sono piombati davanti al supermercato, ma dei ladri ormai non c'era più traccia. Sono scattate immediatamente le ricerche dell'auto. All'interno del bancomat alcune migliaia di euro. Sono state acquisite le immagini riprese dalle videocamere e installate sul supermercato. Posti di blocco lungo le principali arterie stradali.



Foto di Ciprian Gheorghita