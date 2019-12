Successo per il concerto del Presepe Vivente Ruota 2019

Altri articoli in Piana

sabato, 28 dicembre 2019, 15:20

Con tre giorni di allenamento sulle gambe, il Basket Le Mura Lucca si accinge ad affrontare l’insidiosa trasferta di Vigarano forte della qualificazione, conquistata con largo anticipo, alle Final Eight di Coppa Italia

sabato, 28 dicembre 2019, 15:16

In corso di erogazione i contributi del fondo anticrisi comunale straordinario. Gli aiuti riguardano 66 altopascesi, che si aggiungono agli altri 103 che hanno ricevuto il contributo economico a inizio 2019

sabato, 28 dicembre 2019, 12:39

Nuovi sentieri, adatti per il trekking e la mountain bike, nelle frazioni centrali del territorio. Li vuole realizzare l'amministrazione Menesini per collegarli con i 200 km già esistenti nelle colline della zona nord e della zona sud

sabato, 28 dicembre 2019, 10:35

La prima connessione privata FTTH è stata testata con successo. Si tratta di un passo concreto per dotare il paese della connessione ad altissima velocità - fino ad 1 Gb in download -, che rappresenta un plus di altissimo valore che fa di Porcari il primo comune delle cosiddette aree...

venerdì, 27 dicembre 2019, 21:20

Un brutto incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi nel comune di Altopascio, poco prima delle 16.00 in località Spianate, in via Mazzei, dove due automobili si sono scontrate violentemente all'incrocio con via del Felciaione e con la provinciale lucchese romana

venerdì, 27 dicembre 2019, 13:48

Hanno attraversato l'incrocio in località Osteria a Lammari con il rosso "pieno" ignorando il segnale di rosso che era scattato prima che oltrepassassero la linea di arresto situata sull'asfalto