Successo per "Sfoglia libro"

mercoledì, 18 dicembre 2019, 19:59

Si è svolta presso l’IC Porcari la quarta edizione di “Sfoglia libro”. La manifestazione è cresciuta nel corso degli anni. Si tratta di una mostra mercato in cui vengono messi in mostra e venduti libri adatti a bambini, ragazzi, adolescenti e adulti (come si dice da 0 a 99 anni…).

Sono stati 12 giorni di eventi per condividere insieme il piacere della lettura e cogliere l’occasione per acquistare un libro. Gli alunni di tutte le classi dell’istituto sono stati coinvolti assieme al corpo docente.

Collegato alla manifestazione, infatti, si e’ svolto un concorso rivolto a tutti gli alunni dell’istituto che sono stati invitati a mettersi alla prova come scrittori e non solo; seguendo le tracce fornite da una commissione giudicatrice che quest’anno ha scelto come tema : il viaggio, le emozioni e la responsabilità civile.

L’iniziativa ha avuto tanta partecipazione fra i genitori che hanno approfittato di questa manifestazione per acquistare i regali per Natale garantendo così un buon ricavato che l’istituto utilizzerà per ampliare il patrimonio librario delle proprie biblioteche. A partire dalla prima edizione il numero dei libri venduti è sempre andato aumentando, segno che lo scopo dell’iniziativa, quello cioè di far riscoprire il piacere di leggere un buon libro, è stato raggiunto; quest’anno i libri venduti sono stati oltre 400.

La mostra è stata allestita con il contributo di tutti i docenti dell’istituto, compresi i docenti in pensione e ha visto il coinvolgimento anche delle famiglie.

Durante i 10 giorni della durata della mostra sono stati organizzati diversi eventi: incontri con gli autori, letture animate, concerti tenuti dagli alunni della scuola secondaria di primo grado, presentazione dei progetti dell’istituto e in collaborazione con la biblioteca comunale un pomeriggio è dedicato alla lettura per i più piccoli nell’ambito del progetto “Nati per leggere”.

Molto successo hanno ottenuto gli incontri con gli scrittori: Simone Pecchia, in arte Brezza autore del libro “Bartolomeo Il guardiano del bosco” e Pietro Isolan autore del libro “Cronache dalla campagna”. Gli autori assieme al loro editore Stefano Mecenate della casa editrice “DreamBook” hanno incontrato i bambini e tra letture e racconti dei loro libri; hanno parlato dell’importanza dell’l’uomo e la natura, vissuta attraverso l’agricoltura, l’ecologica, l’arte e il sogno.

Obbiettivo raggiunto!! Soddisfatta la dirigente dott.ssa Emiliana Pucci, scuola e famiglia insieme per riscoprire il saper leggere e scrivere, usando la tecnologia solo come strumento di supporto non come unico mezzo di comunicazione. Un libro e’ per sempre e aiuta a sognare.

