"Toscanacci": Hendel, Kaemmerle e Goretti mercoledì 11 dicembre al teatro Artè di Capannori

lunedì, 9 dicembre 2019, 11:23

Uno spettacolo all'insegna della comicità e dell'ironia, dove risate e divertimento saranno assicurati. È questo "Toscanacci", lo show che mercoledì 11 dicembre alle ore 21.15 al teatro Artè di Capannori vedrà protagonisti Paolo Hendel, Andrea Kaemmerle e Riccardo Goretti. L'appuntamento rientra nella stagione artistica 2019/20 promossa dal Comune di Capannori e gestita da Battista Ceragioli Management.

Toscanacci, nato da un'idea di Andrea Kaemmerle e prodotto da Guascone Teatro, è il frutto di un percorso di lavoro che Guascone Teatro porta avanti dalla fine anni Novanta, cercando di recuperare e rilanciare il grande filone della comicità di Toscana, quella tagliente e sagace inaugurata da Boccaccio, Collodi, Malaparte, Bianciardi. Una capacità di mettere in scherzo i grandi dubbi dell'umanità e le sue debolezze. Lo spettacolo si basa su un postulato: solo l'ironia salverà il mondo.

Paolo Hendel, comico di fama nazionale, Andrea Kaemmerle, accatastatore di emozioni improvvise in anima clownesca, e Riccardo Goretti, celebrata nuova stella del teatro contemporaneo, riversano sulla scena una grande quantità di lazzi e provocazioni dolci, accostando energie e tecniche molto eterogenee. Toscanacci riporta la comicità nella sua naturale dimensioni salvifica e rivoluzionaria, liberatoria e complice. Lo spettacolo è adatto a moltissimi livelli di lettura ed è godibile da ogni tipo di spettatore. A questo si aggiunge un ingrediente particolare: i tre attori si vogliono bene, qualcosa li unisce in modo invisibile ma forte. Questo in scena si sente e si nota una complicità e una leggerezza che il pubblico apprezza e sposa fin dai primi istanti.

Biglietto: intero 15 euro, ridotto 13 euro (over 65 e ragazzi dai 15 ai 26 anni), gratuito per ragazzi fino a 14 anni. Per informazioni e prenotazioni: 392/3409380.