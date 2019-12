Piana



Al via due corsi gratuiti di autodifesa femminile

martedì, 31 dicembre 2020, 15:35

"Ci siamo. Dopo aver raccolto adesioni molto sopra le aspettative - spiegano gli organizzatori - e che ci hanno spinto ad organizzare fin da subito 2 corsi, martedì 7 gennaio prossimo alle ore 21.00 presso la Fondazione Giuseppe Lazzareschi di Porcari partiremo con una serata di presentazione rivolta alle iscritte ma anche alla cittadinanza."

"Siamo felici di poter dare vita a questi 2 corsi che, come detto, cercheranno di affrontare questa delicata tematica, sia dal punto di vista psicologico sia da quello di fornire rudimenti di tecnica di difesa personale. Il tutto reso possibile grazie alla disponibilità di professionisti qualificati quali il dott. Massimo Monti,psicologo specializzato, già docente per il Ministero di Grazia e Giustizia, per il Corpo Forestale dello Stato e formatore psicologico per il Provveditorato Polizia Penitenziaria, e i sig.ri Giovanni Bianchi e Paolo Giusti, istruttori di Karate dell'ASD Karate Shotokan Porcari, Società Sportiva di Karate riconosciuta dallo CSEN in ambito nazionale, i cui istruttori vantano decenni di esperienza e di formazione continua a livello internazionale. A questi si è aggiunto anche l'avvocato penalista Andrea Rugani, che contribuirà nel fornire un quadro sulla normativa in vigore in tema di violenza sulle donne e sui possibili canali di sostegno messi a disposizione dalla giustizia."

"I corsi saranno integralmente gratuiti. Ringraziamo, per questo, gli sponsor che da subito hanno deciso di sostenerci, nella speranza che se ne aggiungano altri, e facciamo presente che chiunque volesse aiutarci può farlo con una DONAZIONE mediante Bonifico Bancario presso Banca di Pescia e Cascina CC ad "Associazione di Promozione Sociale LA BUSSOLA" - IBAN IT51M0835870230000000771203. Essendo la nostra associazione regolarmente iscritta nel registro regionale delle APS, le donazioni a favore de LA BUSSOLA possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi ai sensi delle vigenti normative in materia."