A Montecarlo è l'ora della Fiaccola della Befana

venerdì, 3 gennaio 2020, 19:11

Matteo Petrini, consigliere comunale FDI a Capannori, informa la cittadinanza in merito al sopralluogo che si è svolto questa mattina con l'assessore Cecchetti presso le scuole di Camigliano e Lammari

venerdì, 3 gennaio 2020, 13:26

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione della sede dello sportello al cittadino della zona sud a San Leonardo in Treponzio (ex circoscrizione) che prevedono un investimento complessivo di circa 60 mila euro

venerdì, 3 gennaio 2020, 13:22

La Massese, il recupero della partita contro il Cascina, e poi il Perignano, la Prolivorno, il Fucecchio e il San Miniato: quello della prima squadra del Tau Calcio Altopascio sarà un gennaio ad alta tensione. Per questo la parola d'ordine è una sola: concentrazione

venerdì, 3 gennaio 2020, 13:22

Ad Altopascio le feste continuano con l'arrivo della Befana. Domani, sabato 4 gennaio, e domenica 5 l'appuntamento è con il villaggio della Befana, dove troveranno spazio laboratori, animazioni, storie e letture, truccabimbi, giochi, sculture di palloncini e lo spettacolo di magia di Mr Davium

venerdì, 3 gennaio 2020, 13:16

Ultimi giorni per partecipare al bando del progetto "Casa al sicuro", promosso dall'amministrazione Menesini, per ottenere un contributo del 50 per cento, fino a un massimo di 1.500 euro, per l'installazione di un allarme domestico

giovedì, 2 gennaio 2020, 16:40

Previsto uno progetto che riguarderà sia la vegetazione esistente che piantumazioni che saranno effettuate in forma sperimentale. Ne sono promotori Università di Firenze, Università di Pisa, Cnr, Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio e Porcari ed Arpat, grazie a un finanziamento della Fondazione Crl