Aci Lucca torna a scuola: a lezione di sicurezza stradale a Villa Basilica con i bimbi della materna

mercoledì, 22 gennaio 2020, 17:42

Cresce e si estende anche in altre scuole del territorio il progetto "Mensa in classe", che trasforma il momento del pranzo in un vero e proprio spazio educativo e formativo, di crescita, condivisione e conoscenza

mercoledì, 22 gennaio 2020, 17:40

Francesconi: "L'obiettivo è rendere queste aree più belle, sicure e fruibili con la partecipazione attiva dei cittadini e, in particolare, dei giovani". Grazie ad un progetto cofinanziato dalla Regione Toscana. Tra le azioni in programma la realizzazione di laboratori artistici e la creazione di eventi

mercoledì, 22 gennaio 2020, 17:29

E' Giorgio Dalsasso ex dirigente scolastico, molto attivo all'interno di Slow Food in particolare per quanto riguarda il progetto 'Orti in condotta' nelle scuole capannoresi e, più in generale, per i temi legati all'educazione alimentare, il presidente dell'Agorà del Cibo e del Consiglio del cibo

mercoledì, 22 gennaio 2020, 13:53

Ospiti in sala l'allenatore della Lucchese Francesco Monaco e il suo vice Toni Carruezzo, che saranno intervistati. Ingresso libero

mercoledì, 22 gennaio 2020, 13:44

Sarà l’ex bomber della Fiorentina degli anni settanta, Claudio Desolati, l’ospite d’onore del 3° Memorial Erbstein, che si svolgerà domenica prossima allo stadio di Marlia

mercoledì, 22 gennaio 2020, 13:14

I bambini e la Shoah, la memoria nelle scuole in Fondazione Lazzareschi. Venerdì (24 gennaio) l'appuntamento organizzato dal Comune di Porcari