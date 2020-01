Ad Altopascio si forma il gruppo consiliare di Italia Viva, guidato da Francesco Marzano

Altri articoli in Piana

giovedì, 2 gennaio 2020, 16:40

Previsto uno progetto che riguarderà sia la vegetazione esistente che piantumazioni che saranno effettuate in forma sperimentale. Ne sono promotori Università di Firenze, Università di Pisa, Cnr, Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio e Porcari ed Arpat, grazie a un finanziamento della Fondazione Crl

giovedì, 2 gennaio 2020, 13:07

Ultime, emozionanti fasi per la terza edizione della Toscana Cup – Trofeo Memorial Fabio Bresci. La manifestazione, organizzata dal Tau Calcio Altopascio, ha coinvolto gli Esordienti 2008 di 16 squadre toscane, professionistiche e dilettantistiche, che dallo scorso 22 dicembre hanno giocato un calcio ricco di tecnica, capacità e determinazione

giovedì, 2 gennaio 2020, 11:09

E' tempo di Befana per i bambini e le bambine del capannorese. Come da tradizione, infatti, alcune associazioni del territorio hanno lavorato per dare vita a iniziative per allietare i più piccoli e creare momenti di divertimento nel periodo dell'Epifania. Molti gli appuntamenti nelle varie frazioni del territorio

martedì, 31 dicembre 2020, 17:11

Grave incidente oggi pomeriggio in via delle Cerbaie ad Altopascio. Il ragazzo in moto è stato soccorso dall'elicottero Pegaso

martedì, 31 dicembre 2020, 15:35

Martedì 7 gennaio alle ore 21.00 presso la "Fondazione G. Lazzareschi" si terrà la presentazione dei corsi organizzati dall'Associazione "La Bussola"

lunedì, 30 dicembre 2020, 15:55

Aprirà a primavera il cantiere per la realizzazione della Cittadella dello sport, il polo sportivo multidisciplinare che sorgerà a Capannori partendo dall'attuale stadio. Stamani (lunedì) si sono infatti concluse le procedure di gara relative al primo lotto dell'intervento