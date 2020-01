Al Liceo Majorana si ricorda lo sterminio dei disabili per mano nazista: “Perché non accada mai più”

Altri articoli in Piana

martedì, 21 gennaio 2020, 16:17

Micheli: "Siamo soddisfatti per questo risultato. Ora ci metteremo al lavoro per studiare ulteriori iniziative analoghe o di altro genere finalizzate a garantire la sicurezza dei nostri cittadini". Il contributo coprirà fino al 50% del costo del dispositivo per un massimo di 1.500 euro

martedì, 21 gennaio 2020, 10:43

Due vittorie e una sconfitta durante lo scorso fine settimana per le giovanili della Polisportiva Capannori

lunedì, 20 gennaio 2020, 17:11

Weekend di ripresa per le giovanili del Tau che portano a casa un pareggio e due vittorie. Si chiude con un 2-2 la partita degli Allievi Elite contro il Forte dei Marmi 2015. Ad imporsi, invece, sono gli Allievi B, con un 2-0 contro il Navacchio Zambra, e i Giovanissimi...

lunedì, 20 gennaio 2020, 16:35

Leonardo Fornaciari stigmatizza così l’episodio avvenuto sabato ai danni della commerciante di Antichi Sapori, l’alimentari sulla via Romana ovest

lunedì, 20 gennaio 2020, 16:15

In merito ad un post sui social di un’utente per una presunta difficoltà da parte di persone disabili ad accedere alla Casa della Salute di Marlia, l’Azienda USL Toscana nord ovest riconosce che l’attuale soluzione non è ottimale anche se non erano finora arrivate segnalazioni su barriere architettoniche riferite a...

lunedì, 20 gennaio 2020, 14:51

Interviene in una nota il gruppo consiliare di opposizione de "La Porcari che Vogliamo" in merito all'aggressione subita lo scorso sabato da una commerciante del paese che è stata personalmente contattata dal capogruppo in consiglio Riccardo Giannoni, immediatamente appresa la notizia