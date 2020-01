Piana : montecarlo



Al via la 27^ edizione della rassegna teatrale “Chi è di scena!"

sabato, 25 gennaio 2020, 18:42

Domenica 26 gennaio, alle ore 16:30, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo inizierà, per concludersi venerdì 8 maggio, la ventisettesima edizione della rassegna teatrale “Chi è di scena! Montecarlo 2020” organizzata dalla F.I.T.A. Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Montecarlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Con l’occasione il Presidente F.I.T.A. Lucca, prof.ssa Mariella Cuomo, a nome del Direttivo Provinciale e delle quaranta Compagnie affiliate, ringrazia sentitamente il Sindaco di Montecarlo, dott. Federico Carrara, e l’Assessore alla Cultura, dott.ssa Marzia Bassini, per l’opportunità data di utilizzare uno spazio importante della cultura montecarlese, e ben oltre i confini comunali, e per l’attenzione che in quasi trent’anni di proficua collaborazione l’Amministrazione Comunale ha sempre dimostrato nei confronti del teatro amatoriale.

Il Presidente F.I.T.A. Lucca ringrazia, inoltre, il dott. Marcello Bertocchini, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, per la fiducia ed il sostegno che da molti anni costituiscono la base sulla quale è stato possibile realizzare gli ideali e le finalità che animano l’Associazione.

Questo il ricchissimo e variegato programma della rassegna, all’insegna di una proposta artistica di qualità.

Domenica 26 gennaio 2020 - ore 16:30

Compagnia Teatrale Amatoriale I Commedianti

“La fortuna con l’effe maiuscola” commedia di E. De Filippo e A. Curcio

Domenica 2 febbraio 2020 - ore 16:30

La Cattiva Compagnia

“Il berretto a sonagli” commedia di Luigi Pirandello

Domenica 9 febbraio 2020 - ore 16:30

Compagnia La Combriccola

“Mamma mia, questa tennologia!” commedia comica in leggero vernacolo lucchese di Marco Nicolosi

Domenica 16 febbraio 2020 - ore 16:30

Compagnia del Centro

“Su e giù per le scale” commedia in vernacolo di Giampiero Della Nina

Domenica 23 febbraio 2020 - ore 16:30

Compagnia Experia

“Questa è la guerra!” commedia di Andrea Ade Visibelli

Domenica 1° marzo 2020 - ore 16:30

Compagnia La Ribalta

“E un pezzo di legno parlò… Pinocchio” ispirato allo sceneggiato televisivo “Le avventure di Pinocchio” di Luigi Comencini

Sabato 7 marzo 2020 - ore 21:15

Compagnia Partenopea

“Non è vero ma ci credo” commedia di Peppino De Filippo

Domenica 15 marzo 2020 - ore 16:30

Compagnia Experia

“La patente” e “L’Uomo dal fiore in bocca” due atti unici di Luigi Pirandello

Domenica 22 marzo 2020 - ore 16:30

Compagnia Le Formiche

“Incontro al sole” liberamente ispirato al romanzo “L’ultimo giorno di sole” di Giorgio Faletti

Domenica 29 marzo 2020 - ore 16:30

Compagnia Teatro Studio

“La locandiera” commedia di Carlo Goldoni

Domenica 5 aprile 2020 - ore 16:30

Compagnia della Croce Verde di Viareggio

“Le sorprese del divorzio” vaudeville di Alexandre Bisson e Antony Mars

Venerdì 17 aprile 2020 - ore 21:15

Compagnia Teatro dell’Accadente

“Interludio in la minore” di Gabriella Ghilarducci

Venerdì 8 maggio 2020 - ore 21:15

Compagnia Filodrammatica di Valdottavo

“Il matrimonio perfetto” commedia brillante di Robin Hawdon



Note di servizio

Il biglietto d’ingresso costa € 8,00 (speciale per tesserati F.I.T.A., mediante esibizione di tessera in corso di validità, € 5,00) ed è possibile sottoscrivere l’abbonamento all’intera stagione (13 spettacoli) al costo di € 70,00.

Per informazioni e prenotazioni, si può contattare Rita al numero 320/6320032 o alla casella di posta elettronica fitalucca@gmail.com.

Tutti i programmi delle rassegne teatrali organizzate dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it.



Questo il primo imperdibile appuntamento della rassegna.

Lo spettacolo

La vicenda racconta di una famiglia poverissima, pronta a qualsiasi espediente pur di fare soldi. Il destino avverso, però, si accanisce contro così che anche quello che potrebbe essere un colpo di fortuna si trasforma in un’ulteriore disgrazia. Si arriva così, dopo accadimenti vari ed esilaranti colpi di scena, alla conclusione che, nella vita, la fortuna, prima o poi, presenti un conto al quale non ci si può sottrarre e che, quella con la effe maiuscola, si debba pagare con un grande “sacrificio” che il protagonista è sicuramente pronto a fare a beneficio di tutta la famiglia.

Reale fulcro e asse portante del testo teatrale è il prezioso e inconfondibile umorismo venato di amarezza che contraddistingue le commedie di Eduardo De Filippo, in questa circostanza coadiuvato nella stesura della pièce dal commediografo e giornalista Armando Curcio. Una comicità mai volgare, che regala innumerevoli risate al pubblico ma al contempo lo induce alla riflessione, narrando una fatica di vivere il quotidiano che travalica il tempo e lo spazio, proiettando la Napoli del secondo dopoguerra nell’attuale contesto socioculturale, paragone quanto mai azzeccato e veritiero vista la difficoltà sempre crescente di innumerevoli famiglie a raggiungere la fine del mese e il sempre più diffuso impoverimento morale e culturale del nostro paese. E questa è proprio la missione più alta e preziosa del Teatro, concepito dai De Filippo come “racconto della lotta quotidiana che fa l’uomo per dare un senso alla propria esistenza”.

Regia di MAURO GUALZETTI