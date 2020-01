Piana



Al via la 41^ edizione Carnovale Porcarese 2020

sabato, 18 gennaio 2020, 12:42

di chiara grassini

É il Carnevale dei bambini e aperto alla cittadinanza, potremmo sintetizzare, così, ciò che è emerso dalla presentazione di stamani presso la sede comunale di Porcari. Tante iniziative e molte novità nel ricco programma della manifestazione che si svolgerà in Piazza Felice Orsi per cinque uscite domenicali (26 gennaio e 2-9-16-23 febbraio).

Al centro dell' attenzione di quest' anno il tema dell' inquinamento ambientale per sensibilizzare gli studenti delle scuole a rispettare l' ambiente. Saranno inoltre installate delle isole ecologiche per un uso più corretto della raccolta differenziata. Nel campo dell' arte due importanti iniziative: omaggiare la narrativa italiana per ragazzi con un carro che illustra un personaggio famoso della narrativa.

La fotografia di Alessia Borrelli, Simona Carradossi e Serena Sgambini renderà omaggio ai carristi evidenziando il lavoro e la manualità necessarie nella fase di preparazione. E per la prima volta anche dei carri allegorici. Significativa sarà la lotteria con premi interessanti.

In regalo una Mitsubishi Space Star al primo classificato, un I-Phone 11 Pro e una crociera di sette giorni nel Mediterraneo per due persone al secondo e terzo vincitore. Chi parteciperà alla cena del 22 febbraio presso il Palaludec di Rughi dovrà prenotarsi obbligatoriamente entro e non oltre il 18 febbraio.

Il ricavato della serata andrà alla Croce Verde P. A di Porcari, nonché organizzatrice dell'evento. "L' amministrazione comunale sostiene il gruppo del Carnevale Porcarese e siamo felici di avere un gruppo numeroso di persone nel nostro paese" sostiene il sindaco. E sottolinea: "Il fatto di farlo qui è proprio un forte segno di sinergia tra l' amministrazione, tutta la comunità e questo gruppo di volontari".Di estrema importanza anche un calendario ( 410 copie) disponibile presso lo stand di Happy Porcari o reperibile presso i negozi del centro. I fondi raccolti saranno destinati alle future edizioni del carnevale. Insomma, tra stand alimentari, sfilate e giochi vari, il divertimento è assicurato. E il direttivo di Happy Porcari si augura soddisfazione. Da non dimenticare il quadro l' acrilico su tela del pittore locale Nicola Perotti divenuto il logo ufficiale del Carnevale oltre ad essere assegnato al vincitore della lotteria.