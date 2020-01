Alice Pani è la nuova presidente della Commissione Pari Opportunità del comune di Capannori

Altri articoli in Piana

giovedì, 23 gennaio 2020, 09:18

L’Under 13 del Basket Femminile Porcari ha conquistato con largo anticipo l’accesso alla poule qualificazione del campionato regionale, quella che a sua volta porterà le squadre classificate ai primi quattro posti a giocarsi la Final Four per il titolo toscano

mercoledì, 22 gennaio 2020, 17:42

Cresce e si estende anche in altre scuole del territorio il progetto "Mensa in classe", che trasforma il momento del pranzo in un vero e proprio spazio educativo e formativo, di crescita, condivisione e conoscenza

mercoledì, 22 gennaio 2020, 17:40

Francesconi: "L'obiettivo è rendere queste aree più belle, sicure e fruibili con la partecipazione attiva dei cittadini e, in particolare, dei giovani". Grazie ad un progetto cofinanziato dalla Regione Toscana. Tra le azioni in programma la realizzazione di laboratori artistici e la creazione di eventi

mercoledì, 22 gennaio 2020, 17:29

E' Giorgio Dalsasso ex dirigente scolastico, molto attivo all'interno di Slow Food in particolare per quanto riguarda il progetto 'Orti in condotta' nelle scuole capannoresi e, più in generale, per i temi legati all'educazione alimentare, il presidente dell'Agorà del Cibo e del Consiglio del cibo

mercoledì, 22 gennaio 2020, 17:29

Diffondere la cultura della sicurezza stradale, a partire dai più piccoli. Questo l'obiettivo delle iniziative che Aci Lucca porta nelle scuole di tutto il territorio provinciale, ricominciate proprio questa mattina, mercoledì 22 gennaio, con la scuola dell'infanzia "Pietro Perna" di Villa Basilica

mercoledì, 22 gennaio 2020, 13:53

Ospiti in sala l'allenatore della Lucchese Francesco Monaco e il suo vice Toni Carruezzo, che saranno intervistati. Ingresso libero