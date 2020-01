Anche Anpana Lucca all'esercitazione cinofila Firs-K9 all'aeroporto di Tassignano

Altri articoli in Piana

domenica, 12 gennaio 2020, 21:30

Già nei playoff dell'anno scorso il Bama subì due imbarcate in gara 1 e gara 3, intervallate dalla vittoria al Palabridge in gara 2. Ed era, quella rosablu, tutta un'altra squadra al cospetto di quella odierna, in crisi perdurante, con l'assenza di Malvone e altre magagne muscolari e non

domenica, 12 gennaio 2020, 20:38

Anche il consigliere Simone Marconi (Lega) interviene sull'episodio relativo alla lite avvenuta nella notte tra il 10 e l'11 gennaio nel discoteca-pub Savage di Altopascio dove un ragazzo, in particolare, è rimasto ferito a seguito dell'aggressione che pare sia scaturita per motivi legati all'omosessualità

sabato, 11 gennaio 2020, 16:22

Altopascio comune delle bambine e dei bambini. È per raggiungere sempre più questo obiettivo che l'amministrazione D'Ambrosio ha aderito alla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dando così anche una veste simbolica all'attività e ai progetti rivolti ai giovani del territorio

sabato, 11 gennaio 2020, 12:42

Sarà collocato all'Urp ma un primo punto di accesso si troverà all'ingresso del palazzo comunale. Il sindaco Menesini: "Un servizio innovativo, che ha un obiettivo strategico e chiaro: ascoltare e rendere più semplice la vita della popolazione"

sabato, 11 gennaio 2020, 10:24

"Eutanasia, dal diritto al dovere di morire" è stato il tema dell'incontro che si è tenuto ieri sera a Segromigno in Piano con Mario Adinolfi, giornalista, scrittore e presidente del Popolo della Famiglia

venerdì, 10 gennaio 2020, 14:47

Martedì 21 gennaio, alle ore 17.30, nella sala Tobino di Palazzo Ducale è in programma l' evento di insediamento dell'Agorà del Cibo, del Consiglio del Cibo e dei Tavoli Tematici . Sono questi gli organi di partecipazione della 'Piana del Cibo', costituita per affrontare in maniera condivisa, fra enti locali...