Aveva dato fuoco alla casa per non essere sfrattato, morto per le ustioni patite

martedì, 14 gennaio 2020, 12:09

Del Carlo: "Più prevenzione e cura del territorio grazie a questo nuovo macchinario che ci consente di prolungare la durata dell'asfalto". Sono una decina le prime viabilità dove sarà utilizzato questo macchinario in grado di eliminare le crepe e prevenire la formazione di buche

martedì, 14 gennaio 2020, 11:14

Come diversi sapranno Anpana Lucca ha stipulato, con il Comune di Capannori, una convenzione biennale 2019-2020 per il recupero di pulli (piccoli di volatili caduti dal nido) e piccoli mammiferi abbandonati dai genitori e bisognosi di cure immediate

lunedì, 13 gennaio 2020, 13:50

La prima partita degli arancioneri nel 2020, valevole per la sesta giornata del campionato di serie D, vede Baiocchi e compagni opposti all'Academy Porcari

lunedì, 13 gennaio 2020, 13:36

Un gesto disperato da parte di un transessuale di nazionalità brasiliana abitante ad Altopascio che, verso mezzogiorno, ha provato a dare fuoco alla sua abitazione dopo aver ricevuto la visita di un ufficiale giudiziario (Photogallery)

lunedì, 13 gennaio 2020, 13:24

Weekend poco fortunato per le giovanili del Tau Calcio Altopascio. Vincono solo i Giovanissimi B contro il Ponte 2000. Sconfitti invece gli Allievi Elite e B, rispettivamente dallo Scandicci e dalla Sestese, e i Giovanissimi Elite, battuti dallo Scandicci

lunedì, 13 gennaio 2020, 13:08

Quella di ieri non è stata una delle migliori giornate per la prima squadra del Tau Calcio Altopascio: la sconfitta contro il Fratres Perignano, che ha seguito quella contro il Cascina, ha forse abbattuto un po' l'umore, ma non ha certo fiaccato gli animi