Capannori, FDI vuole verificare lo stato di tutti gli edifici scolastici del comune

giovedì, 9 gennaio 2020, 15:47

Dopo aver riempito la carcassa della sua Peugeot 206 di materiali ingombranti, l'ha trainata con una corda in via San Giuseppe, ad Altopascio, per poi abbandonarla nella fossa

giovedì, 9 gennaio 2020, 14:41

Una calza decisamente ricca per Emozione Danza che nel giorno della Befana ha centrato a Riccione un risultato storico. L'accademia porcarese si è infatti aggiudicata la vittoria con la crew Dynamix nella categoria Over al "MC Hip Hop Contest", in assoluto la competizione coreografica più importante in Italia

mercoledì, 8 gennaio 2020, 19:37

Sul terreno del Cascina nel turno di recupero si interrompe la striscia positiva del Tau Calcio, che perde di misura contro la formazione di mister Polzella

mercoledì, 8 gennaio 2020, 16:35

Del Carlo"Con questo intervento andiamo, in particolare, a potenziare i servizi offerti all'utenza". Sarà costruito anche un edificio che ospiterà tre depositi esterni per materiali liquidi

mercoledì, 8 gennaio 2020, 15:49

Il sindaco di Altopascio Sara D'Ambrosio ha voluto manifestare il proprio cordoglio alla famiglia per la morte dell'operaio ritrovato nel cantiere dismesso in via Torino

mercoledì, 8 gennaio 2020, 10:46

Per il terzo anno consecutivo il Tau Calcio Altopascio vince la Toscana Cup - Trofeo Memorial Fabio Bresci, il torneo organizzato dalla società amaranto per ricordare il vicepresidente della LND, scomparso nel 2017. Nella finalissima gli Esordienti B 2008 amaranto hanno battuto ai rigori la Fiorentina per 5 a 4.